Caterina Balivo, lo sfogo a Vieni da Me: “Qualcuno si è divertito”

Caterina Balivo irritata e seccata, lo sfogo a Vieni da Me: “Qualcuno si è divertito… anche se faccio tv da 20 anni”

Caterina Balivo si è tolta qualche sassolino dalle scarpe durante l’ultima puntata di Vieni da Me. La conduttrice ha fatto chiarezza dopo le polemiche emerse nei giorni scorsi; polemiche frutto di una mal interpretazione di alcune sue dichiarazioni fatte durante l’ospitata di Vittorio Sgarbi in trasmissione avvenuta la scorsa settimana. Nella fattispecie, il politico aveva espresso alcuni concetti ‘tradizionali’ relativi alla figura femminile. Concetti sui quali la Balivo non era stata per nulla d’accordo. Durante la chiacchierata, per mostrare il suo parere contrario, aveva usato le armi dell’ironia e del sarcasmo; peccato che qualcuno non l’abbia capito, criticandola apertamente sui social e distorcendo il suo punto di vista.

Vieni da Me, la padrona di casa prende posizione: “Il mio pensiero è l’opposto di quanto detto”

“Il mio pensiero è l’opposto di quanto detto (sui social, ndr)”, ha chiarito oggi Caterina che, durante la chiacchierata con Vittorio Sgarbi, con sarcasmo, aveva detto: “Certo, la donna deve stare in casa”. Sarcasmo, appunto, come si diceva. Eppure c’è stato chi non ha capito l’antifona. “Qualcuno si è divertito a scrivere dei tweet e ha scatenato un polverone”, ha proseguito Caterina, in un mix di stizza e ironia. “Che io fossi ironica, non è stato chiaro ai più… Anche se lavoro in tv da più di 20 anni”, ha concluso, sottintendendo che le sue posizioni in merito alla questione femminile sono chiare da sempre. Insomma, Caterina non è che di colpo abbia cestinato tutto il suo ‘credo’ perché si è ritrovata innanzi il vulcanico Sgarbi.

Caterina Balivo: il ritorno in studio di Sgarbi e l’intervista a Daniele Pecci

Allo sfogo della conduttrice è stato presente anche Vittorio Sgarbi, che dopo l’intervista della scorsa settimana è tornato brevemente in studio, continuando a sostenere le sue posizioni tra il serio e il faceto. Prima dell’arrivo del politico, Caterina è stata protagonista di una brillante intervista con Daniele Pecci, il quale ha svelato diverse curiosità della sua vita professionale e sentimentale.