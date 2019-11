Daniele Pecci, Vieni da Me: le parole su Barbara d’Urso e sulla fidanzata

Daniele Pecci a Vieni da Me si racconta a ruota libera: le parole su Barbara d’Urso e sulla compagna Anita

Bello, riservato, tenebroso, magnetico: Daniele Pecci è sbarcato nel salotto di Vieni da Me, raccontandosi a ruota libera. Lui, che le telecamere, eccezion fatta per quelle cinematografiche, le tiene a debita distanza da sempre. “Non sono timido, sono riservato. Io vado ovunque e non esisto, nessuno mi riconosce”, dichiara con il suo candido sorriso. Caterina Balivo non le crede troppo. “Sì, ogni tanto qualcuno fa qualche cenno, ma davvero non mi vedono”, aggiunge. L’attore passa poi a ricordare le tappe della sua carriera professionale. Prima gli anni del teatro, poi la fama con le fiction e il cinema. Indimenticabile il personaggio di Pietro Pironi in Orgoglio, serie in cui recitarono anche Elena Sofia Ricci (Anna Obrofari), Cristiana Capotondi (Aurora Obrofari) e Barbara d’Urso (Principessa Maria Pia Lanti di Santacroce).

Orgoglio, i ricordi di Daniele Pecci

Si parte proprio da Orgoglio. “Dammi un aggettivo per alcune donne che hanno lavorato con te. Elena Sofia Ricci?”, chiede la Balivo. “Una persona molto divertente”, fa sapere Pecci. Cristiana Capotondi? “Non la vedo da tanto, da 10 anni… Lei era frizzante”. E Barbara d’Urso? “Mamma mia quanto tempo è passato. Con lei ho girato una scena sola, aveva fatto una specie di cameo. Però la ricordo come una persona molto semplice e molto bella come le altre due (Cristiana Capotondi e Barbara De Rossi, ndr)“. Pecci è quindi passato a parlare della sua vita sentimentale.

Daniele Pecci e la fidanzata Anita: un amore lungo “5 o 6 anni”

“La mia compagna è un’attrice, si chiama Anita e stiamo insieme da 5 o 6 anni”, racconta Pecci che aggiunge che la fidanzata è allergica più di lui rispetto ai riflettori mondani. Dopo la chiacchierata con l’attore, in studio a Vieni da Me è tornato Vittorio Sgarbi, la cui intervista della scorsa settimana ha provocato diverse polemiche. Alcune hanno investito anche Caterina Balivo, che ha fatto chiarezza su quanto dichiarato precedentemente.