Vieni da Me, Vittorio Sgarbi flirta con la Balivo: la reazione di Caterina

Vieni da Me, Vittorio Sgarbi flirta con Caterina Balivo in diretta: “Hai un marito ‘usato'”. La reazione della conduttrice

Puntata movimentata a Vieni da Me. Non poteva essere altrimenti, visto che in studio è giunto l’istrionico Vittorio Sgarbi. Il politico ha parlato a ruota libera della sua vita privata, fatta di amori fugaci. Durante la chiacchierata, tra il serio e il faceto, ha anche abbondantemente flirtato con Caterina Balivo, che ha tenuto a debita distanza le avances del critico d’arte. Il clima è stato goliardico, spassoso. La padrona di casa ha dovuto fronteggiare anche qualche frecciatina ricevuta sul marito, Guido Maria Brera.

Sgarbi e le avances a Caterina Balivo: “Tu puoi baciarmi sulla camicia se vuoi”

Sgarbi è tornato a ribadire i suoi cavalli di battaglia, non disdegnando, tra una massima e l’altra, di fare diversi apprezzamenti a Caterina Balivo. “Tuo marito, l’hai sposato in chiesa?”, “No, era già sposato”, la risposta della conduttrice. “Io andrei bene per te allora”, la controreplica di Vittorio, difensore del matrimonio cristiano (nonostante lui non sia mai convolato a nozze: ‘paradossi sgarbiani’). “Andiamo avanti”, ha chiosato sorridente Caterina, togliendosi dall’impaccio. Ma l’istrione non ha mollato la presa e quando in studio gli è stata mostrata una camicia piena di ‘calchi’ di rossetto, simbolo delle sue conquiste amorose, si è avvicinato nuovamente alla Balivo, aprendo la giacca: “Tu puoi baciarmi sulla camicia se vuoi”. Anche in questo caso la presentatrice ha declinato l’invito, ‘resistendo’ alle avances.

Ciclone Vittorio Sgarbi a Vieni da Me: attenzioni anche per la moglie di Vincenzo Montella

L’attenzione di Sgarbi si è rivolta anche alla moglie di Vincenzo Montella, ospite fissa in studio. “Sei davvero la moglie dell’allenatore? Complimenti”, ha detto alla donna Vittorio, raggiungendola e baciandola sulle guance. Infine l’ultima frecciatina a Caterina: “Hai un marito ‘usato’, aveva già avuto un’altra moglie”. “Bisognava fare le prove”, la replica ironica. Cala il sipario, il ciclone Sgarbi è passato.