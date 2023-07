Caterina Balivo: “Barbara d’Urso mia ospite? No, ecco dove andrà”

Caterina Balivo torna in onda su Rai 1 con La volta buona dall’11 settembre 2023. Una nuova avventura per la nota conduttrice che segna il suo ritorno nella prima rete della TV pubblica, in tempi di grandi cambiamenti. Sia per Mediaset che per la Rai la prossima stagione televisiva rappresenterà una rivoluzione per diversi programmi televisivi. Ad esempio, da settembre il pubblico di Canale 5 non ritroverà Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque.

Un’uscita di scena, la sua, che inevitabilmente fa parlare ancora oggi. A dire la sua ci pensa anche la Balivo, in una nuova intervista per Il Corriere della Sera. Quest’ultima ammette di non sapere cosa c’è stato dietro questo addio. La conduttrice comprende comunque il dispiacere della collega. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo:

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”

Intanto, ci si chiede se la Balivo si senta al momento una seconda scelta. Questo perché la Rai aveva inizialmente proposto a Lorella Cuccarini di condurre il suo nuovo programma. Quest’ultima ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta e che sarà ancora un’insegnante di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa ne pensa Caterina:

“Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia”

Ed ecco che Balivo parla anche degli addii di Fabio Fazio e Berlinguer alle reti Rai. A detta sua la politica è troppo presente nella TV di Stato? La conduttrice non crede che sia stato cacciato qualcuno, ma che questi addii siano dovuti a delle scelte personali. Inoltre, fa notare che è già successo in passato, anche ad altri grandi conduttori “di essere stati accompagnati alla porta”. Eppure in questo cosa le sono sembrate tutte delle “scelte individuali di persone che sono comunque legate alla politica”.

Caterina Balivo presenta il nuovo programma La volta buona

Caterina Balivo con il programma La volta buona avrà il compito di mostrare “un’Italia in grado di costruire e gestire il proprio futuro, giorno per giorno”. Come lei stessa spiega oggi, si tratta di una trasmissione che tenterà di guardare il lato positivo e di di dare spazio a chi ce l’ha fatta, tra persone comune ed eccellenze italiane.

Infatti, le interviste ai personaggi noti non saranno incentrate sulle classiche domande riguardanti la carriera. Si parlerà di costume e attualità, ma non di cronaca, esattamente “come in un salotto”. Inoltre, la conduttrice anticipa che per il pubblico sarà messo a disposizione un gioco per intrattenerlo.

Nel cast fisso de La volta buona ci sarà Umberto Broccoli. Alla Balivo sarebbe piaciuto avere al suo fianco anche lo storico Alessandro Barbero, il quale sbarca a La7. “Ma me l’ha fregato Gramellini”, ironizza la Balivo. Quest’ultima, al momento, è alla ricerca di una persona giovane che possa sorprendere tutti.

Non parla di influencer, ma di ragazzi che hanno studiato all’università. Ma come sta gestendo questo ritorno su Rai 1 Caterina Balivo con La volta buona? Non è preoccupata, bensì si sente in fermento. Questo perché si era ormai abituata a un’altra vita ed è curiosa di scoprire se questi tre anni l’hanno cambiata nell’approccio al lavoro.

Caterina Balivo vs Maria De Filippi

Caterina Balivo sfiderà così Maria De Filippi, che su Canale 5 a settembre tornerà con l’attesa nuova edizione di Uomini e Donne. Ebbene la prima non la vede come una gara. Da quando ha condotto Festa Italiana nel 2005, Balivo si è sempre ritrovata a ‘scontrarsi’ con ‘Queen Mary’.

La competizione, invece, la Balivo la vede con se stessa. Dovrà cercare di regalare intrattenimento in due ore di messa in onda e conquistare l’interesse del pubblico di Rai 1. Ma non è per lei una gara con gli altri, con cui non vuole mettersi in concorrenza. Questo anche perché è consapevole che La volta buona e Uomini e Donne sono due programmi abbastanza diversi.