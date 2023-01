Caso Belen, Antonino gela Oriana: “Ti volevo denunciare” (video)

Oriana Marzoli ha chiesto l’aiuto di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, ma si è ritrovata con una porta chiusa in faccia. Infatti, l’hair stylist si è rifiutato apertamente di aiutare la sua coinquilina. Dietro il suo rifiuto c’è Belen Rodriguez. Ma cos’è successo? Andando per ordine, nella cucina della Casa di Cinecittà, Oriana ha chiesto ad Antonino di aiutarla con la tinta per capelli. Si sa, prima che Spinalbese si allontanasse da quelle quattro mura per problemi di salute, il rapporto con la venezuelana era pessimo. E sembra proprio che continui a esserlo.

Antonino ha fatto ritorno in Casa e ha potuto riabbracciare così i suoi compagni d’avventura, dopo aver trascorso vari giorni in una stanza d’ospedale. Ma l’ex compagno di Belen, con cui ha avuto la sua prima figlia Luna Marì, non era poi così felice di ritrovarsi ancora faccia a faccia con Oriana. I due gieffini hanno avuto un rapporto speciale all’interno del reality e hanno anche trascorso una notte insieme. Il flirt si è concluso in brevissimo tempo e in modo abbastanza burrascoso, tra attacchi e forti litigi.

Antonino: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, e secondo te ti faccio i capelli?”

Oriana: “Però puoi spiegare a Milena?”

Antonino: "No" Ok la non simpatia di lui verso Oriana, ma negare una tinta o un'aiuto è veramente imbarazzante #gfvip #oriele

Oggi Spinalbese al GF Vip 7 si è rifiutato di aiutare Oriana facendole una confessione che l’ha gelata: “Io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?”. Tale risposta ha lasciato di sasso la Marzoli, che ha subito chiesto all’hair stylist di spiegare a Milena Miconi il procedimento da svolgere con la tinta per capelli. Ma anche in questo caso Antonino le ha chiuso la porta in faccia: “No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Sai che sono onesto con quello che dico”.

Oriana Marzoli non se n’è rimasta in silenzio di fronte ai due rifiuti da parte del suo coinquilino, come si poteva immaginare. Di fronte all’insistenza della venezuelana, Antonino ha deciso di spiegare nel dettaglio la sua posizione: “Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti”.

Oriana ha subito pensato che la persona a cui si riferisce Antonino è Ginevra Lamborghini. Lo stesso Spinalbese ha negato subito: “Ma che Ginevra, no. Sei così furba… Non ci arrivi?”. La persona sarebbe, infatti, Belen Rodriguez. Come è noto, Oriana ha citato più volte la conduttrice argentina durante i litigi accesi con l’hair stylist, scatenando la furia di quest’ultimo.

Facendo due più due, sui social network i telespettatori hanno fatto notare che, appunto, Antonino si riferisce proprio a Belen. In effetti, in passato, Antonino aveva dichiarato di essere pronto a denunciare Oriana. Tale minaccia era arrivata nel momento in cui la Marzoli aveva affermato che avrebbe potuto rivelare informazioni private che Spinalbese le avrebbe spiegato a microfono spento.

Antonino a dicembre scorso aveva dichiarato che Oriana avrebbe potuto inventarsi fatti che lui non le aveva mai rivelato sulla sua storia con Belen, per ‘vendicarsi’. Ma lui stesso, qualche settimana prima, aveva ammesso di aver raccontato qualcosa di importante alla venezuelana. “Ti ho raccontato quella cosa che sai solo tu, basta fare uno più uno”, dichiarava proprio l’hair stylist.