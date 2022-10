Carolyn Smith: “Il tumore non mi dà tregua. Problemi al fegato”

Carolyn Smith non perde la grinta ma sa bene che la sua battaglia contro il tumore al seno, che combatte ormai da tempo, non è ancora finita. Di recente la giurata di Ballando con le Stelle ha rimosso il piccolo apparecchio che aveva sottopelle per la somministrazione dei farmaci. Ora, però, l’attende una nuova ecografia a novembre.

Al settimanale Nuovo Carolyn Smith ha spiegato:

“Ho tolto il port, il piccolo dispositivo che si applica sotto la pelle per la somministrazione di tutti i farmaci necessari: è stato con me per quattro anni e mezzo”

All’orizzonte ci sono ancora tanti punti interrogativi: l’8 novembre Carolyn Smith dovrà sottoporsi ad una nuova ecografia per capire meglio la sua situazione. Nell’ultima tac fatta ad agosto sono state rilevate due macchie sospette, sempre nella stessa zona dove ha subito la mastectomia.

I medici non sono riusciti a fare un ago aspirato per via dell’infezione che ha da sempre e di cui nessuno riesce a trovare una spiegazione. Ma a breve dovrà fare nuovi accertamenti con la speranza di non doversi sottoporre ad un nuovo ciclo di chemioterapia.

In più Carolyn Smith deve fare una cura specifica per il fegato, affaticato da tutti i farmaci che ha assunto in questi ultimi sette anni. Per scacciare i brutti pensieri la 61enne si concentra sul lavoro e sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, dove è giurata insieme a Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

In più Carolyn Smith può contare sul sostegno del marito, il ballerino e coreografo Tino Michielotto: i due sono sposati dal 1997. Per l’artista di Glasgow si è trattato del secondo matrimonio visto che in precedenza è stata legata ad un altro uomo italiano di cui non ha mai rivelato l’identità.

Quella separazione è stata galeotta per Carolyn e Tino, che si sono avvicinati proprio in quell’occasione complice alcuni documenti che la Smith non riusciva a gestire. L’incontro con Michielotto è arrivato a fine anni Ottanta.

La storia d’amore è però iniziata ufficialmente nel 1987, in seguito ad un incidente stradale. Carolyn viveva a Torino ma lavorava come insegnante di danza in giro per l’Italia e pure a Padova. Qui, tra i suoi allievi, c’era anche Tino con la sua fidanzata dell’epoca.

Carolyn aveva chiesto consulenza a Tino per un documento sulla separazione che le aveva dato l’ex marito quando per strada ha avuto un incidente. Con la sua Lancia Therma la Smith è andata a finire in un burrone. Miracolosamente non si è fatta niente ma Tino, che è arrivato poi in suo soccorso, vedendo la macchina della sua insegnante distrutta, ha avuto un malore.

Carolyn e Tino sono così finiti insieme in ospedale e successivamente Michielotto ha aiutato la sua maestra di danza con le pratiche della separazione. La vicinanza ha fatto nascere qualcosa tra i due e il ballerino ha lasciato la sua fidanzata per amore di Carolyn.

Una lunga storia d’amore quella tra Carolyn Smith e Tino Michielotto fatta di tanti litigi e discussioni ma mai crisi durature o rotture definitive. A detta della giurata di Ballando con le Stelle il segreto di questa unione è il dialogo e la voglia di dirsi sempre le cose in faccia, con grande franchezza.