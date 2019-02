Carolina Crescentini e Motta, un figlio? “Presto”: il gossip sulla coppia

Motta e Carolina Crescentini pronti a diventare genitori: il gossip sulla coppia del momento

Con la partecipazione di Motta a Sanremo, inevitabilmente, gli appassionati di gossip si sono di nuovo concentrati su di lui e la sua relazione con Carolina Crescentini. C’è chi dice che i due si siano pure sposati in segreto a New York prima del Festival. Della coppia del momento, stamattina, ne ha parlato anche il settimanale Oggi nel suo ultimo numero. In merito alle nozze in America, però, non è stato detto niente. Secondo il giornale, comunque, l’attrice a Sanremo non si sarebbe mai staccata un minuto da Motta e, inoltre, fonti vicine ai due parrebbero confermare l’intenzione di entrambi di voler mettere presto su famiglia.

Motta a Sanremo: dopo il Festival un figlio con Carolina Crescentini? Lo scoop

Alle prove che i cantanti sono stati chiamati a fare prima del debutto a Sanremo Carolina Crescentini avrebbe marcato stretto il suo compagno. L’attrice, secondo il settimanale Oggi, sarebbe stata l’unica fidanzata presente all’Ariston. Il vero scoop, tuttavia, riguarda l’intenzione dei due di voler mettere presto in cantiere un bebè. Un figlio? “Presto” è stato scritto dal giornale. D’altronde, proprio Motta, in merito a questa ipotesi qualche mese fa aveva dichiarato di sentirsi pronto a fare questo grande passo con Carolina (per saperne di più clicca qui).

Festival di Sanremo 2019: gli ascolti della seconda serata calano rispetto all’anno scorso

Ascolti TV in lieve calo per la seconda puntata del Festival che, dai dati Auditel rivelati oggi, si è mantenuta intorno al 47% di share ieri sera. Rispetto al trionfo della prima serata (che è stata vista da più di 12 milioni di persone) Lo show condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele ha visto il numero dei telespettatori scendere. Un dato che, se paragonato a quello dell’anno scorso, per molti non è da considerarsi un successo.