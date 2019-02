Ascolti TV martedì 5 febbraio, Sanremo trionfa: lo show sfiora il 50% di share

By

Ascolti TV martedì 5 febbraio, il Festival di Sanremo trionfa con la prima serata: più di 12 milioni di persone hanno visto lo show

Una grande serata di inizio quella del Festival di Sanremo ieri che, in termini di ascolti, ha decisamente trionfato e non ha visto i rivali con la prima serata. Lo show di Claudio Baglioni è stato visto ieri sera da più di 12 milioni di persone, arrivando a sfiorare picchi di share pari al 50,11%. Lo spettacolo, nello specifico, è stato visto da circa 12.200.000 persone durante la prima parte (50,11% di share) e da più di 10.000.000 telespettatori nella seconda parte. Il programma che ha visto alla conduzione Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio si è distaccato nettamente rispetto alle altre reti rivali, portando a casa un successo degno di nota con il suo debutto.

Ascolti TV martedì 5 febbraio: Sanremo il programma più visto

Della serata di martedì 5 febbraio Sanremo è stata dunque la trasmissione più vista. A seguire, con risultati decisamente minori rispetto al Festival, si sono posizionati: Buona Giornata, la commedia di Italia 1 con il 6.14% di share, il film horror IT su Italia 1 con 4.64%, Il Segreto e Una Vita su Rete 4 (cui share si è mantenuto intorno al 4,6/4.3%), Carta Bianca con il 3.95%, DiMartedì su La7 con uno share del 3.89% e Pericle il Nero con il 1.86%. Le aspettative riposte sul Festival di Sanremo dai vertici di rete a dagli addetti ai lavori, dunque, non sono state deluse per niente ieri sera.

Ascolti TV 5 febbraio: PrimaFestival batte Striscia la notizia

La Rai ha trionfato ieri anche durante l’Access Prime Time riuscendo a battere Striscia la notizia con il PrimaFestival. Lo show introduttivo del Festival, difatti, ieri è stato visto da circa 8 milioni di persone (29,92% di share), mentre il programma di Antonio Ricci si è mantenuto intorno ai 3.500.000 di telespettatori (12.28% di share).