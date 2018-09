Francesco Monte al Grande Fratello Vip: parla finalmente Antonio Ricci

Le parole di Antonio Ricci sulla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Antonio Ricci ha finalmente parlato dei recenti gossip sulla partecipazione di Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Secondo i pettegolezzi l’ideatore di Striscia la notizia avrebbe imposto un aut aut a Mediaset riguardo la presenza del tarantino nella Casa più spiata d’Italia. “Ho letto sui giornali che avrei detto o io o Monte. Ma dove? Sarà che qualcuno ha pensato che io volessi andare nella Casa del Grande Fratello. Ho letto cose divertenti, tipo una guerra tra noi e Maria De Filippi. Su un giornale c’era scritto che Costanzo e Maria De Filippi stavano andando a trattare con i vertici, non si sa quale, per far rientrare Monte”, ha dichiarato Ricci durante la conferenza stampa della nuova edizione del suo programma.

Le altre parole di Antonio Ricci su Francesco Monte

“Io mi immaginavo Costanzo e Maria con la scorta… sono scene incredibili. Però non sono neanche tanto incredibili perché l’autorevole Sylvie Lubamba mi ha scritto tre giorni fa scrivendomi che ha avuto una vita disperata, che ha pagato i suoi debiti con la giustizia e adesso, visto che è recidiva, vorrebbe entrare al Gf Vip. “Non le dico di favorirmi, ma perlomeno non ostacoli la mia presenza al Gf Vip”, mi ha scritto”, ha aggiunto Ricci, come riporta TvBlog.

Antonio Ricci: “Più bestie entrano più siamo contenti”

Per poi concludere: “Io le ho risposto che non faccio il cast del Grande Fratello Vip ed entrerei in conflitto d’interessi: più bestie entrano e più siamo contenti. Più c’è materiale suino all’interno di queste macellerie e più ne godiamo. Smentisco purtroppo come fake news la vicenda Monte. Invece vi annuncio che il Moige sta facendo una denuncia contro Mediaset perché ritiene questa presenza diseducativa”.