Carmen Russo: la figlia Maria lavorerà tutta l’estate come George

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi come Kate Middleton e il Principe William. Le due coppie hanno due figli della stessa età – sia Maria sia il Principe George sono nati nel 2013 – e vogliono responsabilizzare i piccoli. La notizia che il futuro re d’Inghilterra lavorerà tutta l’estate in una fattoria ha fatto parecchio scalpore ma la showgirl italiana sta facendo lo stesso con la sua unica erede.

“Abbiamo insegnato a Maria a essere responsabile degli animali che abbiamo in casa, proprio come George” – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip al settimanale Di Più – “Il compito di Maria è quello di cambiare quattro volte al giorno le ciotole d’acqua e preparare la pappa per tutti. Da qualche settimana, poi, abbiamo un nuovo arrivato, il piccolo Max, un Chihuahua esclusivamente suo, e in questo caso è lei a badare a tutto”.

Un modo, a detta di Carmen Russo, per responsabilizzare la piccola Maria. Del resto lo stesso hanno fatto i suoi genitori con lei: il padre della ballerina era un poliziotto mentre la madre faceva la cassiera e quando tornavano dal lavoro erano talmente stanchi che a mettere in ordine in casa pensava proprio la Russo.

Il lavoro estivo del Principe George

Kate Midleton ha da poco svelato che il figlio primogenito, il principe George, è impegnato per tutta l’estate con un lavoretto. Il bambino, che oggi ha nove anni, non è rimasto con le mani in mano ma si sta dando da fare con dei compiti ben precisi. Quali? Il nipote di Carlo e della defunta Lady Diana si sta impegnando in campagna.

William e Kate e tutta la loro famiglia stanno trascorrendo gran parte dell’estate nella loro proprietà ad Anmer Hall e qui il piccolo George deve occuparsi della cura degli animali e dar loro da mangiare. L’erede al trono è dunque a contatto con la natura, dove è semplicemente George, un bambino come tutti lontano dagli agi di corte.

Un’attività sicuramente impegnativa ma allo stesso tempo educativa per il figlio di Kate e William, che può contare sull’appoggio e sostegno dei suoi fratelli più piccoli, Charlotte e Louis che hanno rispettivamente 7 e 4 anni. Pare che i tre apprezzino molto il contatto con il verde e che il terzogenito sia un grande appassionato di trattori.

Un nuovo inizio lontano da Londra

A settembre ci sarà poi un nuovo inizio per tutti: il Principe William e Kate Middleton hanno infatti deciso di lasciare Londra e trasferirsi in una delle tenute Windsor fuori città. Una scelta presa per vivere con maggiore tranquillità gli anni che verranno e per stare più vicini anche a Michael e Carole, i genitori della futura regina.

Stando a quanto sussurrato qualche tempo fa dal Principe Harry, la moglie di William vivrebbe come una prigioniera a Kensigton Palace, senza neppure la possibilità di fare una semplice passeggiata. Lontana dalla capitale Kate, il marito e i tre bambini avrebbero maggiori libertà seppur con le giuste accortezze necessarie per via del loro rango.