La lettera di Carmen Di Pietro su Grand Hotel: la replica di Matteo Alessandroni

Prosegue senza sosta lo scontro tra Carmen Di Pietro e Matteo Alessandroni. Da quasi un mese i due si stanno accusando a vicenda dopo che è uscito su Grand Hotel un servizio fotografico che li ritrae insieme in spiaggia e li annuncia come fidanzati. Una storia che il personal trainer italo-venezuelano ha sempre negato, accusando addirittura la soubrette di avergli rovinato la vita. Dopo le repliche via social network, l’opinionista di Barbara d’Urso ha scritto una lettera di fuoco sulla medesima rivista e indirizzata a Matteo. Reo, a detta di Carmen, di averla usata e poi rinnegata solo per avere un po’ di popolarità in vista di un’ipotetica partecipazione a Uomini e Donne a settembre.

Matteo Alessandroni continua ad accusare Carmen Di Pietro

“Matteo ti ho amato ma tu mi hai buttato nella spazzatura”, ha ribadito Carmen Di Pietro sull’ultimo numero di Grand Hotel, dove solo il mese scorso è stata ritratta sulla copertina in compagnia del modello 25enne. Parole che non sono andate giù ad Alessandroni che, attraverso il suo profilo Instagram, ha così replicato: “Cara Carmen, anziché far pubblicare ancora finti gossip su di noi, perché non pubblichi foto mentre siamo a cena, in giro, a fare shopping, in vacanza? Oppure metti solo le foto mentre siamo lì in spiaggia per quel servizio? Sei proprio consigliata male”. “Brutto non essere nessuno e fare di tutto per avere qualche salottino”, ha aggiunto il ragazzo, che ha anche usato l’hastag #noaipinocchi. Matteo ha inoltre rivelato che Carmen l’ha bloccato sui social network onde evitare alcun tipo di contatto dopo la polemica scoppiata in questi giorni.

Carmen Di Pietro: “Matteo è più velenoso di una vipera”

“Il signor Alessandroni mi ha dipinta in modo del tutto diverso da come sono, cercando di farmi apparire come una che smania per poter avere un’apparizione televisiva e che addirittura per fare ciò avrebbe avuto necessità di avvalersi della sua intermediazione. PENSAVO DI AVERE A CHE FARE CON UNA PERSONA LEALE ED INNAMORATA E INVECE SÌ È RIVELATO PIÙ VELENOSO DI UNA VIPERA. Sono molto amareggiata e voglio lasciarmi questa brutta esperienza alle spalle. Avrei tante cose da pubblicare e da rivelare, ma voglio considerare questa vicenda finita e chiusa per sempre“, ha raccontato qualche settimana fa Carmen Di Pietro sui social network.