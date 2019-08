View this post on Instagram

Cari amici, nel commentare la copertina che ci ritraeva l’uno accanto all’altra, il caro Matteo mi scriveva “BELLI COME IL SOLE ❤️” ✨✨ Matteo è una persona che ha conquistato il mio cuore e di ciò non ho fatto mistero. Evidentemente io non ero per lui ciò che lui era per me. Ho creduto di aver incontrato un ragazzo sincero ma mi sbagliavo. Dietro le sue parole dolci e i suoi modi gentili c’erano ben altri scopi. Matteo afferma che io gli ho rovinato la vita. Forse la verità è che lui, personal trainer sconosciuto, voleva diventare famoso sfruttando la mia persona. È triste pensare di essere amata e poi scoprire di essere stata solo usata. Per qualche istante di notorietà Matteo non ha esitato a divulgare una conversazione privata, che avrebbe invece dovuto custodire come si fa per le cose che vengono scambiate tra chi si vuole bene. Mi aveva chiesto di aiutarlo per evitare di essere escluso dal programma televisivo Uomini e Donne, ed io, senza esitare mi sono subito attivata per cercare di sminuire la nostra relazione. A tal fine ho dichiarato a Radio Globo che ero innamorata del personal trainer e non della persona. Invece di ringraziarmi e serbare la riservatezza su questo mio aiuto disinteressato, il signor Alessandroni mi ha dipinta in modo del tutto diverso da come sono, cercando di farmi apparire come una che smania per poter avere un’apparizione televisiva e che addirittura per fare ciò avrebbe avuto necessità di avvalersi della sua intermediazione. Questi sono i fatti, il resto sono solo chiacchiere. PENSAVO DI AVERE A CHE FARE CON UNA PERSONA LEALE ED INNAMORATA E INVECE SÌ È RIVELATO PIÙ VELENOSO DI UNA VIPERA. Nella vita c’è sempre da imparare. Anch’io ho avuto la mia lezione! Sono molto amareggiata e voglio lasciarmi questa brutta esperienza alle spalle. Avrei tante cose da pubblicare e da rivelare, ma voglio considerare questa vicenda finita e chiusa per sempre. #carmelina #carmelatonto #carmendipietro