Carmen Di Pietro, nuovo attacco di Matteo: “Questa storia mi ha rovinato”

Continua lo scontro tra Carmen Di Pietro e il presunto fidanzato Matteo Alessandroni

Si fa sempre più acceso lo scontro tra Carmen Di Pietro e Matteo Alessandroni. Il personal trainer e modello italo-venezuelano è tornato ad attaccare la soubrette su Instagram, pubblicando pure degli audio WhatsApp. Nella vicenda è stata coinvolta, seppur indirettamente, anche Barbara d’Urso, che spesso ospita Carmen nel suo salotto. A detta di Matteo la vedova di Sandro Paternostro avrebbe inventato un fidanzamento per attirare l’attenzione nelle trasmissioni Mediaset quali Pomeriggio 5 e Domenica Live. In più la showgirl avrebbe menzionato Temptation Island Vip, il nuovo programma di Maria De Filippi in partenza a settembre su Canale 5. Inoltre, a causa di questa vicenda, il 25enne avrebbe perso la fidanzata e il lavoro in palestra.

La versione dei fatti di Matteo Alessandroni

“Carmen Di Pietro sta dicendo cavolate. Sono stato ingannato per fare foto inerenti al fitness visto che faccio il personal trainer. Ci hanno fatto un articolo non vero per farsi pubblicità e andare nei salotti di Barbara D’Urso. Avevo una fidanzata e a causa di questa cosa mi ha lasciato. Ho un audio che testimonia ogni cosa. Ci siamo visti mezza volta per fare queste foto al mare”, ha dichiarato Matteo Alessandroni a Fanpage. Il ragazzo ha replicato poi all’accusa di Carmen Di Pietro, che ha tirato in ballo Uomini e Donne di Maria De Filippi. “Ci sarei dovuto andare ma aspettavo la loro chiamata con la conferma finale per far presente che mi ero fidanzato. Non avrei mai preso in giro la redazione del programma. La Di Pietro lo sapeva perché glielo avevo confidato io quando mi ero raccomandato di non far uscire notizie strane o bugie”, ha puntualizzato.

Matteo Alessandroni ha perso fidanzata e lavoro

“Carmen mi ha rovinato: la mia ragazza mi ha lasciato e la palestra per la quale lavoro mi ha fatto sapere che non mi rinnoverà il contratto. Non vogliono chiacchiere e pettegolezzi di questo tipo. Questa storia mi ha rovinato e non ci ho preso nemmeno un soldo”, ha aggiunto Matteo Alessandroni. Che ha concluso: “Mi ha bloccato ovunque ma ho intenzione di denunciarla. A causa di questa storia ho perso la fidanzata, perderò il lavoro e vengono costantemente insultato sui social network”.