Carmen Di Pietro innamorata: il nuovo fidanzato ha solo 25 anni

Il fidanzato di Carmen Di Pietro è Matteo, 29 anni più giovane

Nuovo amore per Carmen Di Pietro. La verace soubrette fa coppia fissa da qualche tempo con Matteo, aitante modello e personal trainer di appena 25 anni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha presentato al settimanale Grand Hotel, non nascondendo di puntare molto su questa nuova storia d’amore nata in maniera del tutto inaspettata. Una boccata d’aria fresca dopo due matrimoni importanti: il primo con il giornalista Sandro Paternostro e il secondo con lo sportivo Giuseppe Iannoni. Il primo incontro tra Carmen e Matteo è avvenuto nella radio romana dove lavora la Di Pietro e successivamente i due si sono rivisti in palestra, passione che accomuna entrambi. È stato il giovane a corteggiare con passione e determinazione l’opinionista di Barbara d’Urso fino a quando non è riuscita a conquistarla del tutto.

Le dichiarazioni di Carmen Di Pietro sul fidanzato più giovane

“Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata. Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25, ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli… Invece poi sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe, che mi ha rapito corpo, anima, cuore, cervello“, ha dichiarato Carmen Di Pietro a Grand Hotel. Matteo è italo-venezuelano e dopo aver conosciuto la showgirl l’ha subito invitata a cena. Durante quel primo appuntamento, come ricordato dalla Di Pietro, il ragazzo ha avuto mille attenzioni per l’ex gieffina. “Come quella di guidare a venti all’ora, perché sapeva che ho il terrore dell’auto; si era persino portato dietro una piantina di basilico perché sa che adoro averne qualche fogliolina sulla pasta al pomodo. Morale, alla fine della serata ero innamorata persa”, ha ammesso la 54enne.

Carmen Di Pietro e Matteo fanno sul serio: presto in Sud America

Nonostante la storia con Matteo sia iniziata da poco, Carmen Di Pietro ha già accettato di volare in Venezuela per conoscere i parenti del nuovo fidanzato. E a breve il personal trainer farà anche la conoscenza di Alessandro e Carmelina, i figli che Carmen ha avuto dall’ex marito Giuseppe Iannoni. “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”, ha sottolineato Carmen.