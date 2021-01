Carmen Di Pietro ha il Covid: unico sintomo la sciatalgia

Carmen Di Pietro ha dato comunicazione sul suo profilo Instagram di essere positiva al Covid-19. La showgirl ha dichiarato di soffrire molto la mancanza della figlia Carmelina. Lei è risultata negativa ed è in isolamento in una stanza della loro abitazione.

La Di Pietro ha confessato ai suoi followers tutta la sua amarezza e tristezza. Ha sottolineato come la malattia non sia per nulla una passeggiata, chiarendo una volta per tutte che non si tratta di una semplice influenza. E ha terminato la didascalia del suo scatto con: “Io ne so qualcosa”, segno che molto probabilmente la showgirl non se la stia passando per niente bene. Si è mostrata poi in uno foto con un operatore sanitario, il pollice in su, mantenendo la dovuta distanza e con indosso la mascherina.

Carmen Di Pietro, come ha saputo di essere positiva al Covid

Archiviata, dunque, il dolore per la scomparsa di Diego Armando Maradona, suo ex amore, per la showgirl le cose iniziano a farsi sempre più toste. Infatti, è proprio a Libero Quotidiano che ha raccontato come si è resa conto di aver contratto il Coronavirus. Ha raccontato, infatti, di aver avuto una forte sciatalgia, un dolore alla gamba insistente. Subito il medico di base le ha consigliato di fare il tampone. A primo impatto Carmen Di Pietro si è detta sorpresa dalla prescrizione del dottore. Poi la sconvolgente scoperta: essersi ammalata. La showgirl però ha raccontato di non avere sintomi, né febbre.

Assieme a lei è positivo anche il figlio mentre la figlia Carmelina, come lei stessa ha riferito tramite il suo post su Instagram, è negativa. Purtroppo però sembra che la figlia non abbia preso bene la malattia della madre e del fratello. Infatti Carmen Di Pietro ha confessato a Libero Quotidiano che la ragazzina pur avendo 12 anni ed essendo ormai una donna di casa piange in continuazione. L’unica cosa che la mamma può fare è quella di consolarla e dirle che anche questo ostacolo verrà sorpassato con forza e determinazione. “Io cerco di farle capire che passerà anche questa tempesta”, ha raccontato Carmen Di Pietro a Libero Quotidiano.

Nel frattempo vedremo la Vip in televisione. Infatti, poco prima di Natale la showgirl ha registrato la Pupa e il Secchione e un altro programma di Paolo Bonolis.