Carmen Di Pietro contenta: l’ultimo gesto di Maradona prima di morire

Carmen Di Pietro è tornata a parlare di Diego Armando Maradona. Da quando El Pibe de Oro è scomparso la soubrette è tornata al centro della scena svelando nuovi dettagli della liaison avuta negli anni Novanta con il calciatore. Una liaison di cui non esistono prove – non ci sono né foto né video – e che ha spinto più di qualcuno a dubitarne. In un’intervista al settimanale Vero Carmen ci ha però tenuto a precisare che la storia con Maradona c’è stata davvero e l’ultimo gesto del campione parla chiaro.

Alla rivista Carmen Di Pietro ha dichiarato:

“Mi consola il fatto che quando è uscita tre anni fa la notizia della nostra storia, lui non abbia mai smentito. Questo mi ha fatto capire che in quegli anni sono riuscita a regalargli tanta gioia e che lui mi voleva bene. Questo Natale ricorderò il suo sorriso. E mi dispiace molto il fatto di non averlo potuto rivedere e salutare prima che andasse via per sempre”

Dunque per Carmen Di Pietro la mancata smentita di Diego Armando Maradona è un modo per zittire tutti i detrattori. E in effetti lo sportivo non ha mai negato la passione segreta con Carmen. Una storia venuta a galla solo nel 2017, quando la Di Pietro ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Carmen ha parlato a lungo di quell’amore per Diego ma Maradona non ha mai proferito parola. Nessuna conferma e nessuna smentita. Tra l’altro i due non si sono più rivisti dopo quella liaison durata circa un anno e mezzo. Liaison sbocciata e terminata quando Maradona era ancora sposato con Claudia Villafane.

Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona si sono conosciuti nel 1991 a Napoli, durante una festa. L’ex giocatore è rimasto subito affascinato dalla Di Pietro e ha fatto il primo passo. Diego ha chiesto a Carmen di rivedersi in un albergo e da quell’incontro è nata la loro relazione clandestina.

Relazione finita un anno e mezzo dopo per volere di Carmen, stufa di nascondersi da tutto e da tutti. La Di Pietro sognava un amore alla luce del sole, stanca degli incontri clandestini negli alberghi. Dopo quell’addio Carmen ha incontrato il giornalista Sandro Paternostro, che ha sposato nel 1998.

Oggi Carmen Di Pietro è single e alla ricerca del grande amore. Per ora si concentra sul lavoro – a gennaio 2021 tornerà in tv con un nuovo programma – e sui figli Alessandro e Carmelina.