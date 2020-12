Carmen Di Pietro, nuovi dettagli sulla storia con Maradona: perché è finita

By

La soubrette e il campione argentino sono stati insieme, in gran segreto, nei primi anni Novanta

Dopo la morte di Diego Armando Maradona Carmen Di Pietro è tornata a parlare della love story con il famoso calciatore. Una storia clandestina che risale ai primi anni Novanta e venuta a galla solo nel 2017, quando la soubrette ha partecipato al Grande Fratello Vip. Al contrario Maradona non ha mai parlato di questa liaison forse perché all’epoca era ancora sposato con l’ex moglie Claudia Villafane.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel Carmen Di Pietro ha snocciolato nuovi dettagli su quella relazione segreta, vissuta perlopiù tra vari alberghi. Carmen ha spiegato di aver conosciuto El Pibe de Oro nel 1991, quando l’ex attaccante giocava ancora nel Napoli. Il primo incontro è avvenuto ad una festa e a fare il primo passo è stato Maradona, in quegli anni già famoso in tutto il mondo mentre Carmen era agli inizi della sua carriera.

“Per tutta la serata lui non mi tolse gli occhi di dosso. E pure io mi sentivo attratta come una calamita. Diego non era bellissimo, ma aveva tutti quei riccioli scuri, un sorriso ammaliante e un corpo muscoloso che lo rendevano molto sensuale”

Stando al racconto di Carmen Di Pietro quella sera Diego Armando Maradona si è fatto avanti con la showgirl, chiedendo di rivedersi in un altro posto. Il giorno dopo si sono incontrati in un albergo vicino alla stazione e la loro storia è ufficialmente iniziata.

Carmen e Maradona riuscivano a vedersi quando non erano presi dai rispettivi impegni di lavoro. La Di Pietro cercava di sfondare nel mondo dello spettacolo mentre l’argentino si divideva tra campi di calcio e famiglia. I due si davano appuntamento tramite un’amica di Carmen, l’unica a conoscere la situazione.

“Diego chiamava lei, le diceva l’ora e il posto e lei mi riferiva tutto. E ha funzionato perché nessuno si è mai accorto di nulla. Anche i dipendenti degli alberghi in cui andavamo sapevano ma Diego sapeva come garantirsi il loro silenzio. Io, da parte mia, non avevo alcun interesse a chiamare i fotografi. Ero così imbambolata da Maradona che mi bastava averlo tra le braccia”

Carmen Di Pietro ha assicurato che Diego Armando Maradona era molto passionale ma allo stesso tempo dolce e tenero. La 55enne ci ha inoltre tenuto a precisare di non aver mai saputo della dipendenza di Diego dalla cocaina. Carmen ha puntualizzato che Maradona non ha mai fatto uso di droghe in sua presenza.

La liaison tra Carmen Di Pietro e Diego Armando Maradona è durata circa un anno e mezzo. È finita per volere di Carmen, stufa di essere la terza incomoda nella vita dello sportivo: “Volevo di più. Ero stanca di dovermi nascondere, volevo vivere il nostro amore alla luce del sole”.

Dopo l’addio a Maradona Carmen ha incontrato nel 1993 il giornalista e inviato Rai Sandro Paternostro che ha poi sposato nel 1998. Nozze che hanno fatto scalpore per via della differenza d’età: lui aveva 76 anni mentre lei solo 33.