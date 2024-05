Carlotta e Nello, gender reveal con intoppo: ecco il sesso del figlio

Maschietto o femminuccia? Oggi Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno scoperto, con i loro cari, il sesso del loro primo figlio. La coppia, diventata nota al pubblico di Canale 5 con l’esperienza vissuta a Temptation Island, sta vivendo momenti che da tempo sognava di poter vivere. Un desiderio che si avvera ed è arrivato il momento del tanto atteso Gender Reveal. A tenere informati i fan, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, è l’ex gieffina del GF Vip 4. Sul social network, Carlotta ha condiviso alcuni momenti legati al pomeriggio speciale che ha vissuto con Nello e i loro cari.

Prima di scoprire il sesso del suo primo figlio, Carlotta si è ritrovata ad affrontare un piccolissimo intoppo durante i festeggiamenti di oggi. “Sì ragazze, si sono sbagliate le rimbambite e invece di “gender reveal” hanno scritto baby shower”, scrive la Dell’Isola taggando sua cognata Alessandra, la sorella di Nello. Un piccolo intoppo, su cui Carlotta si è fatta una bella risata. Ed ecco che è poi arrivato il momento in cui con Nello, diventato suo marito nel 2022, di scoprire il sesso del loro primo figlio! Carlotta Dell’Isola aspetta un maschietto. Dalla scatola sono volati tanti palloncini azzurri, tra sorrisi e applausi.

Con un post su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip ha ripercorso questa bellissima emozione, condividendo vari scatti del gender reveal e scrivendo:

“Sarà lui o sarà lei? Che emozione ragazzi, ancora sono incredula! Eh sì, quello che si intravedeva nel Reel di pochi giorni fa era il Nostro gender reveal. Emozioni così grandi, ti riempiono in un modo indescrivibile .. Gustatevi le espressioni di Nello! E, comunque, quando dicono che una mamma certe cose se le sente, è proprio vero. Io fin dal primo istante, ho detto “sta arrivando…”

Carlotta Dell’Isola incinta: il dolore prima della gravidanza

Non hanno affrontato un percorso semplice Carlotta e Nello per diventare genitori. Nei giorni scorsi la Dell’Isola ha prima annunciato la sua gravidanza e poi ha svelato ai suoi fan gli ostacoli che con amore hanno dovuto affrontare per raggiungere il loro sogno. Carlotta ha affrontato questo discorso per consigliare ai fan di non fare domande inopportune, in quanto dietro ci sono possono essere delle realtà complicate.

L’ex gieffina aveva ricevuto la notizia dopo il matrimonio, tramite delle analisi, che sarebbe stato quasi impossibile rimanere incinta. Di fronte a questa situazione, Carlotta è crollata ed è caduta in depressione. Il ruolo di Nello è stato importante, anche per portare avanti un determinato percorso. Alla fine ecco che a marzo, l’ex gieffina ha scoperto di essere incinta.