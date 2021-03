Carlotta Dell’Isola ha raccontato tutta la verità sul rapporto con Federico Fashion Style. Dopo averla vista nel suo salone di Anzio, città di entrambi, qualcuno l’ha accusata di essersi rivolta al parrucchiere dei Vip dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip. Insomma, come se avessero voluto accusarla di essersi montata la testa. Ma lei ha chiarito le cose in una intervista su Radio Smeraldo: è stata ospite del programma Nuova Era oggi, condotto da Matteo Bortone e Chiara Federici. I due speaker hanno parlato con Carlotta della sua esperienza nella Casa. Lei è contenta di aver portato la normalità al GF Vip e va fiera di questa cosa, ma ha ammesso che forse si riconosce più nella Carlotta di Temptation Island che in quella del GF Vip.

Entrambi i lati del suo carattere fanno parte di lei, come ha specificato anche nella risposta ad Alfonso Signorini, ma nella Casa ha prevalso il suo lato più pacato. Quindi il discorso si è spostato sulle extension di Carlotta nella Casa, molto criticate sui social perché vistose. Dopo l’eliminazione ha rimediato affidandosi a Federico Fashion Style, ma il Web si è scatenato e le hanno detto di essersi montata la testa. Pensavano quindi che Carlotta si fosse rivolta a Federico solo dopo il GF Vip, ma così non è. Oggi lei ha rivelato che loro sono amici d’infanzia, essendo della stessa città:

“Io e Federico siamo amici da quando avevo dieci anni, è uno dei miei più grandi amici da sempre. […] Siamo sempre usciti insieme, anche con Nello e Letizia. I famosi leoni da tastiera scrivono ‘ti serviva il Grande Fratello per andare da Federico’. No, sono sempre andata da Federico”

Ha fatto mea culpa per aver cambiato parrucchiere a pochi giorni dall’entrata al Grande Fratello Vip, ma appena è uscita è tornata dove è sempre andata, ovvero al Salone delle Meraviglie. Quindi ha raccontato che nella Casa ha parlato spesso di Federico e di aver ammesso di aver sbagliato a “tradirlo”, in un certo senso. In effetti diceva di essersi pentita di aver cambiato parrucchiere proprio prima di entrare nella Casa, ma ha imparato la lezione: anche oggi, infatti, si è affidata a Federico per un cambio look.

Carlotta dopo il GF Vip è tornata a parlare anche delle minacce di morte che l’hanno molto spaventata. Tutto è successo dopo aver dato una risposta su Instagram non molto carina a proposito di Andrea Zenga. Molti si sono accaniti contro di lei, arrivando a minacciare sia lei sia sua madre. Lei si è molto spaventata, la cattiveria del Web era cosa nuova quindi ha deciso di affidarsi a dei legali. “Hanno tutto in mano i miei avvocati. Ho chiamato il mio agente in lacrime”, ha rivelato oggi. Con Zenga, tra l’altro, è tutto chiarito: Andrea le ha detto di stare tranquilla, ha compreso il momento ed è tutto passato.