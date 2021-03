Signorini attacca, Carlotta Dell’Isola risponde: “Deluso? Non sono un robot”

Carlotta Dell’Isola ha appreso che Alfonso Signorini è rimasto deluso da lei al Grande Fratello Vip 5 e non è rimasta in silenzio. Tutto il pubblico in realtà si aspettava molto di più da parte di Carlotta, dopo averla conosciuta a Temptation Island. Nel reality show delle coppie Carlotta è stata frizzante, esplosiva e schietta come poche persone nei programmi televisivi. Una persona genuina. E poi simpatica, divertente: il Web si è riempito in quei mesi di GIF, meme e video di Carlotta. Forse è proprio per questo motivo che Signorini e la sua squadra hanno pensato di buttarla dentro la Casa in vista del prolungamento. Hanno creduto in lei. Alfonso si aspettava molto dalla schiettezza e dalla genuinità di Carlotta, e anche il pubblico a dire il vero.

La fidanzata di Nello però è rimasta nell’ombra, ha preso parte poco e niente alle dinamiche della Casa e sono venuti a mancare anche i momenti divertenti. Il pubblico ha cambiato idea su di lei col passare delle settimane: in tanti sui social hanno scritto addirittura che Carlotta ha finto per non essere nominata e andare avanti nel gioco. Il suo essere amica con tutti non ha convinto. Insomma, non ha lasciato un buon ricordo purtroppo con la sua partecipazione al GF Vip e lo stesso Alfonso ha ammesso di essere rimasto deluso da Carlotta. Le parole del conduttore hanno smosso in qualche modo l’ex Vippona, che ha risposto sui social. Si è presa qualche ora per riflettere, poi ha scritto un lungo messaggio su Instagram in risposta a Signorini. Carlotta prova molta stima nei confronti di Alfonso e ha tenuto a ribadirlo, ma ha voluto sottolineare anche altro:

“Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona… Una ragazza che è stata abituata a chiedere ‘permesso e per favore’, ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto ‘ai padroni di casa’. […] Io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono”.

Ha spiegato la sua espressione “padroni di casa”: dal suo punto di vista entrare in una casa abitata da tre mesi da dieci persone fa sì che quella sia più casa loro che di chi arriva dopo. Quindi ha sentito di dover portare rispetto in tal senso. Carlotta ha proseguito il suo messaggio scrivendo che non avrebbe mai voluto deludere nessuno, specialmente Alfonso, ma ha mostrato un’altra sfaccettatura del suo carattere. Quindi ha aggiunto:

“Carlotta è quella di Temptation Island e quella del Grande Fratello, piaccia o non piaccia. Non so se la mia carriera televisiva finirà qui o proseguirà dopo questo flop, ma una cosa di certo la so: io sarò sempre me stessa, senza copioni o frasi standardizzate, un 50% la Carlotta esaurita che non pensa ma agisce e un 50% la Carlotta riflessiva e per bene”

Lei è contenta di aver mostrato anche questo lato del suo carattere e spera di riuscire a mostrarlo ulteriormente.