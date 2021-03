Signorini, bilanci post GF Vip 5: preferiti, chi lo ha deluso e nuova edizione

Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha fatto un vero e proprio bilancio sul Grande Fratello Vip 5. Il conduttore ha detto la sua su vari aspetti di questa edizione, a partire dai Vipponi fino ai momenti e agli opinionisti. Innanzitutto ha svelato quali sono stati i momenti che porterà nel cuore di questa edizione. Il primo è il coming out di Gabriel Garko: l’attore ha chiamato Alfonso per intervenire e far cadere il castello di carte appena Rosalinda Cannavò ha parlato di storie non vere. Il secondo momento è il riavvicinamento tra Andrea Zenga e papà Walter.

Il terzo momento è stato il lutto di Dayane Mello, perché non è stato facile affrontare questo tema in prima serata. Aveva terrore di sbagliare, ma sente di dire grazie proprio a Dayane che ha saputo gestire la perdita del fratello in modo maturo. Un momento spiacevole? La battuta di Mario Balotelli proprio alla Mello. Per quanto riguarda invece i concorrenti, Alfonso ha confermato che tifava per la vittoria di Pierpaolo Pretelli ma ha gioito comunque per Tommaso Zorzi. Proprio i tre sul podio comunque erano i suoi Vipponi preferiti:

“Sono felice perché con Tommaso ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. […] io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica. Loro tre erano i miei preferiti”.

C’è invece qualcuno che lo ha deluso più di tutti, o forse l’unica. Signorini ha fatto il nome di Carlotta Dell’Isola: a Temptation Island è stata strepitosa, al GF Vip 5 meno. Secondo il conduttore può essere successo perché a Temptation aveva Nello accanto e con lui dà il meglio. “Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così”, ha aggiunto.

Promossi invece gli opinionisti Antonella Elia e Pupo: Alfonso ha riconosciuto che non è facile fare gli opinionisti con lui, perché tende a dire la sua rubando un po’ il mestiere degli opinionisti. “Pupo a volte diceva le sue battute nel momento sbagliato”, ha riconosciuto ma dicendo che comunque va bene. Della Elia non apprezzava il fatto che non cambiasse idea sulle persone, ha rivelato che non lo ha mai ascoltato, ma nonostante ciò “ha fatto il suo lavoro molto bene”.

Cosa succederà nella prossima edizione? Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello Vip 6? “La verità è che nessuno mi ha detto ancora nulla. Vedremo”, così ha risposto lui. Non gli piacerebbe essere ricordato solo come quello che ha condotto il Grande Fratello, in verità. Lui sogna di condurre un programma in terza serata in cui fare i tarocchi in diretta.