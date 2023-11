Carlo Marini: “Addio di Manuela a UeD, tutti i retroscena mai detti”

Reduce dalla burrascosa esperienza come corteggiatore di Manuela Carriero, Carlo Marini ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per ‘Lollo Magazine‘. Carlo ha parlato del suo percorso all’interno del dating show di Canale 5, terminato con l’abbandono del trono di Manuela. Nonostante la fine non propriamente felice, l’ex corteggiatore è molto contento di aver partecipato al programma, dove ha potuto conoscere persone eccezionali, che lo hanno fatto crescere umanamente. Per quanto riguarda Manuela, ha confessato che inizialmente non ha vissuto molto bene la conoscenza, sia perché non era esattamente il suo prototipo di donna, sia per il contesto.

Nonostante ciò, Carlo è riuscito ad apprezzare diversi lati del carattere di Manuela, come la dolcezza o la voglia di sentirsi amata. Tuttavia, non è riuscito mai a capire realmente chi avesse di fronte, complice la grande propensione che la tronista aveva verso l’altro corteggiatore, Michele Longobardi. “Il fatto che lei si sia subito indirizzata su Michele l’ha portata a fare una scelta e scremare i corteggiatori. Forse l’essersi dedicata troppo a lui e avergli fatto capire troppo l’ha spaventato”, ha detto.

Proprio per questo ha ribadito che, anche se Manuela non avesse messo fine al suo trono, lui avrebbe comunque lasciato la trasmissione. La redazione ne era al corrente, ma, proprio mentre era nel backstage, ha scoperto dell’abbandono dell’ex tronista. Un abbandono spinto dalla stessa Maria:

È stato sbagliato il modo in cui mi sono comportato, ho detto tutto in maniera troppo diretta e in fretta anche a causa dei tempi televisivi. Gliel’ho detto che ho sbagliato il modo in cui l’ho trattata, ma non abbiamo trovato un punto d’incontro e giustamente Maria ha messo un punto a questa storia.

Carlo Marini parla della possibilità di corteggiare Ida Platano

Ad ogni modo, la redazione di Uomini e Donne ha già trovato una sostituta d’eccezione dopo l’addio di Manuela. Pochi giorni fa, infatti, è stata annunciata Ida Platano, nota protagonista del trono over, come nuova tronista.

La notizia di Ida sul trono ha lasciato tutti di stucco, considerando la lunga storia che l’ex dama ha già con il programma. Inoltre, fino a pochi giorni fa, la Platano era ancora impegnata con Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio negli studi della trasmissione di Maria De Filippi. I telespettatori, infatti, sono venuti a conoscenza della fine della loro storia d’amore proprio tramite questo sorprendente annuncio. Dunque, con l’arrivo di questa nuova tronista, Carlo ha pensato di scendere nuovamente le scale per corteggiare Ida?

Ida è una bellissima donna, amo quando una donna sorride in maniera spontanea e genuina. Non conosco il suo percorso in passato, ma sembra molto semplice nei modi e credo abbia un sorriso buono. La trovo davvero bellissima con i suoi tratti mediterranei. Per quanto sia dolce e elegante nei modi, credo che sia una donna tosta. Quindi l’uomo che la corteggerà dovrà avere carattere e pazienza. So che viene da una relazione super frastagliata e un’altra di 11 mesi molto recente. Non ho in mente di corteggiarla. Credo che siamo in due fasi della vita diverse, vediamo il mondo in maniera diversa.

Insomma, possiamo dare per esclusa la possibilità di un corteggiamento di Carlo per Ida. Allo stesso modo, l’ex corteggiatore ha escluso anche l’eventualità di salire sul trono, affermando di non avere intenzione per ora di tornare nel dating show di Canale 5.