Continua la lotta del conduttore toscano contro il Coronavirus. Venerdì 6 novembre non potrà condurre da casa, come fatto la scorsa settimana

Conduzione corale per l’ottava puntata di Tale e Quale Show, varietà condotto da Carlo Conti su Rai Uno. A portare avanti la trasmissione di uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano saranno Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello. Un gesto che tocca profondamente. L’obiettivo, infatti, non è soltanto quello di aiutare l’ex conduttore di Sanremo in una situazione complessa, come quello di portare avanti un programma cardine del palinsesto Rai, ma anche di inviare allo stesso Conti un abbraccio virtuale da parte dei suoi tre amici e colleghi.

Infatti da qualche settimana Carlo Conti fronteggia la sua battaglia contro il virus che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, il Covid-19. Da quanto riportato da lui stesso sui social qualche giorno fa (con annessa la foto del toccante bigliettino scritto dal figlio) pare che le sue condizioni si siano aggravate con la comparsa dei sintomi da Coronavirus. Sintomi piuttosto seri che hanno spinto Conti a lasciare la conduzione di Tale e Quale Show ai giurati del format.

Nella puntata precedente la malattia non aveva impedito a Conti di retrocedere sulla propria professionalità. Una leggera tosse e niente di più lo avevano decisamente convinto a portare avanti la conduzione del programma direttamente da casa con l’aiuto del suo amico indiscusso Giorgio Panariello. Ad oggi, però, la situazione è decisamente cambiata.

Anticipazioni dell’ottava puntata di Tale e Quale Show

Nella puntata di domani di Tale e Quale Show Virginio interpreterà Franco Simone; Barbara Cola si calerà nella parte di Anastacia; Jessica Morlacchi, invece, sarà Katy Perry. Francesco Monte imiterà Raf; Lidia Schillaci, Antonella Ruggiero; Carolina Rey, Geri Halliwell.

Sergio Muniz interpreterà il grande David Bowie mentre a Giulia Sol sarà assegnato il ruolo di Anna Tatangelo. Infine, Agostino Penna e Pago dovranno entrambi vestire i panni di Renato Zero. Ad animare la puntata di domani pure Gabriele Cirilli, presenza fissa della decima edizione di Tale e Quale Show.

Nel corso della serata non mancherà un tributo a Gigi Proietti, che ha ricoperto il ruolo di giurato di Tale e Quale Show nel 2015.