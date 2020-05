Carlo Conti, morte Ezio Bosso: parla il condutture. Parietti: “Non lo accetto”

Carlo Conti, morte di Ezio Bosso: parla il condutture che lo volle fortemente a Sanremo. L’amica Alba Parietti: “Non lo accetto”

Ezio Bosso non c’è più. Il pianista che ha stregato Sanremo nel 2016, dando una travolgente scossa di emozioni sul palco dell’Ariston, è scomparso nelle scorse ore. Come è noto conviveva dal 2011 con una malattia autodegenerativa. Carlo Conti, che volle fortemente il compositore alla kermesse ligure, ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage.it, ricordando l’amico e l’incontro che ebbe con lui. Anche Alba Parietti, che con Bosso ebbe un rapporto molto stretto (qualcuno parlò addirittura di flirt; la showgirl parlò di un legame che travalicava la questione delle categorizzazioni classiche sentimentali), lo ha salutato con un post doloroso via social.

Conti sulla morte di Bosso: “Aveva tanto ancora da regalare”

“Aveva tanto ancora da regalare, per farci emozionare e sognare. Poteva insegnarci ancora molto Ezio, talmente tanto da lasciarci in estasi”. Così Carlo Conti a Fanpage.it. “È stata una delle cose più emozionanti che ho fatto non solo a Sanremo ma nella mia carriera – ha aggiunto il conduttore Rai -. Ed è una cosa che ha avuto una forza fantastica in Italia, per lui che in quel momento era molto conosciuto solo all’estero”. “Nacque tutto sul palcoscenico – ha ricordato -, non avevamo preparato niente, fu tutto spontaneo, tant’è che io a un certo punto mi sono dimenticai di essere lì, di dover reggere il palco dell’Ariston. La sua forza mi travolse e quelle emozioni furono così forti perché erano vere.” Conti ha spiegato che di recente non è riuscito a sentire Ezio “perché per fortuna era sempre impegnatissimo”. “Però è uno di quegli incontri che lasciano il segno, come credo l’abbia lasciato nel grande pubblico”, ha dichiarato il toscano.

Alba Parietti: “Ezio, ti ho amato moltissimo”

Conti ha rammentato infine il momento più intenso vissuto con Ezio a Sanremo: “La cosa più bella fu quella, quel sentirmi estraniato da tutto e il racchiudere la gioia immensa che provavo in quell’abbraccio che ci demmo quando lasciò il palco per congedarsi dal pubblico. Il mio ricordo è lì, in quell’abbraccio.” Alba Parietti, sul suo profilo Instagram, ha salutato cosi il pianista: “Ciao Ezio… questo non lo posso accettare… troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare, non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza. E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso.” E ancora, in una Stories: “Ciao Ezio, ti ho amato moltissimo”.