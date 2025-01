Capodanno 2025, Tony Effe provoca: frecciate al sindaco di Roma

Ieri sera, martedì 31 dicembre, in occasione del Capodanno, Tony Effe ha organizzato il suo concerto al PalaEur di Roma. Un evento messo in piedi in fretta e furia dopo che il noto rapper è stato escluso dallo spettacolo musicale allestito dall’amministrazione comunale al Circo Massimo. Come in molti ricorderanno infatti, Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, era stato messo al bando dall’evento per via dei testi delle sue canzoni, considerati misogini e sessisti.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, infatti, di fronte alla richiesta di alcune consigliere comunali, impegnate da tempo nella lotta alla violenza sulle donne, non aveva potuto fare a meno di escludere il rapper dall’evento. Una mossa che era costata molto cara alla Capitale, dal momento che, dopo la cacciata di Tony Effe, anche gli altri due artisti che avrebbero dovuto salire sul palco, Mahmood e Mara Sattei, hanno dato forfait.

Dopo aver incassato il colpo, Tony Effe, in quattro e quattr’otto, era riuscito a risolvere il problema e a proporre ai suoi fans più affezionati di seguirlo e andare a passare l’ultima notte dell’anno insieme a lui al PalaEur. L’evento è stato chiamato “Capodanno da Tony” e il costo del biglietto risultava essere davvero irrisorio: 10 euro per passare una serata con lui e la sua musica. Ecco quindi che in poche ore il rapper ha venduto una montagna di biglietti e realizzato il suo sogno di festeggiare il Capodanno nella Capitale con tutti i suoi fans più affezionati.

In tutto ciò però, il rapper, non ha dimenticato lo smacco subito dal Sindaco e ieri sera, in apertura del concerto, ha voluto mandare una frecciata proprio a Gualtieri e a tutti coloro che, censurandolo, non gli hanno permesso di esibirsi al Circo Massimo.

La frecciata di Tony Effe: fascia tricolore da Sindaco

Ad aprire l’evento dell’ultimo dell’anno firmato dal rapper è stata, in tono volutamente provocatorio, la sigla del Tg 1. A seguire, un breve filmato contenente i titoli dei giornali che, nei giorni scorsi, hanno riportato la polemica che ha investito Tony Effe e il Sindaco di Roma. Dopodiché, ecco apparire il rapper che, per l’occasione, ha scelto di fare un’entrata in grande stile e presentarsi indossando una fascia tricolore: “Su le mani Roma, è arrivato il sindaco“.

Insomma, la provocazione nei confronti del comune di Roma è lampante. “È stato un anno intenso“, ha poi continuato il rapper. “Ultimamente non sono stato tanto bene per tutte queste critiche, ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato un Capodanno organizzato all’ultimo e per questo ringrazio ognuno di voi“, ha quindi concluso Tony Effe, esprimendo riconoscenza nei confronti di tutti coloro che, dimostrando grande affetto nei suoi confronti, lo hanno seguito nell’impresa di organizzare un Capodanno da zero in pochissimi giorni.

Dopo questo siparietto, la serata è continua all’insegna della musica, con molti ospiti che, insieme a Tony Effe, si sono alternati sul palco e gli hanno dato manforte: Sick Luke, Naska, Lazza, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby. Il concerto è continuato fino allo scoccare della mezzanotte, quando il rapper ha aperto una bottiglia di champagne con la quale ha letteralmente innaffiato il pubblico.

Giulia De Lellis sempre al suo fianco

Come sempre, a sostenere il rapper nella sua impresa vi era anche la compagna, Giulia De Lellis. Ormai i due sono usciti alla luce del sole e la loro relazione non è più un mistero da tempo. Ecco quindi che durante tutta la serata, l’influencer romana ha condiviso sui suoi profili social spezzoni del concerto e, alla fine, anche la foto del bacio che il rapper le ha dato direttamente dal palco. Un gesto che ha confermato ancora una volta l’amore che li lega e che ha fatto sognare tutti i presenti.