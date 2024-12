Capodanno a Roma, caso Tony Effe: anche Mara Sattei dà forfait

A quanto pare, l’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno organizzato nella Capitale ha scosso molti animi nel mondo della musica, tanto da spingere gli unici altri due artisti che sarebbero dovuti salire sul palco, a ritirarsi in segno di protesta. Infatti, dopo Mahmood, anche Mara Sattei poche ore fa ha dato comunicazione ai suoi fans circa la scelta di dare forfait alla manifestazione.

Insomma, si è trattato di una grande lezione di solidarietà nei confronti del rapper che, a causa dei contenuti delle sue canzoni, reputati sessisti e misogini, è stato escluso dal concerto proprio dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, spinto dalla critiche ricevute e dalla richiesta pervenuta direttamente da alcune consigliere comunali, impegnate da tempo nella lotta alla violenza contro le donne.

Il problema è che a questo punto, il concerto di Capodanno è a serio rischio in quanto, a pochi giorni dall’evento, gli organizzatori sono letteralmente rimasti senza artisti da far salire sul palco.

Mara Sattei si ritira dal concerto di Capodanno

Non c’è pace per Gualtieri. Poco più di due ore fa, è arrivata un’altra tegola sulla manifestazione, in quanto anche l’ultima cantante rimasta a dover salire sul palco, ovvero Mara Sattei, si è ritirata: ”Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione”.

La decisione, come anticipato, è arrivata in seguito alla comunicazione di Mahmood che, esattamente come la collega, ha scelto di dare forfait all’evento in seguito a quanto successo a Tony Effe.

Il concerto rischia di essere cancellato

Insomma, la situazione nel giro di poche ore è degenerata e ora tutti coloro che avevano intenzione di partecipare all’evento rischiano di dover cambiare i loro piani. Si tratta di una bella gatta da pelare per il Sindaco, o chi per egli, non c’è che dire.

Ora però i riflettori sono puntati sull’evento che, come anticipato poco fa, rischia di essere cancellato dal momento che chi avrebbe dovuto esibirsi ha deciso di non farlo in segno di protesta per quanto accaduto a Tony Effe. Al momento, infatti, gli unici che saliranno sul palco sono i conduttori, gli speaker di RDS Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro.

La domanda a questo punto è: ci sarà il tempo di trovare qualcun altro che possa portare avanti lo show, ma soprattutto, chi avrà il coraggio di salire su quel palco dopo tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni? Una cosa è certa, si tratta di una cosa mai successa prima d’ora. C’è sempre una prima volta ma adesso il problema principale è trovare un modo per uscire da questa situazione di impasse e non sarà facile.

Solidarietà da parte di altri artisti

Nelle ultime ore sono stati molti i personaggi del mondo della musica che si sono schierati dalla parte di Tony Effe, condannando duramente la decisione del Sindaco della Capitale. Prima tra tutte, Emma Marrone, che ha scelto di esprimersi sull’argomento postando una story sul suo profilo Instagram: “È un brutto gesto nei confronti della musica e una forma di censura violenta“.

In seguito, anche Noemi ha voluto dire la sua, sottolineando come la censura non sia mai la soluzione giusta: “L’arte deve restare un luogo di espressione“, ha poi aggiunto la cantante. Per finire, Lazza: “Smettetela di censurare il lavoro degli altri”.