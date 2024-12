Capodanno a Roma, Tony Effe escluso: frecciata di Giulia De Lellis

Secondo quanto trapelato nelle ultime 24 ore, il rapper Tony Effe non sarà presente al Concerto organizzato dal Comune di Roma per festeggiare l’anno nuovo. Ebbene sì, il rapper è stato ufficialmente messo al bando dall’evento: una decisione che è stata anche commentata e spiegata dal Sindaco della Capitale, che ha illustrato ai cittadini le regioni della sua scelta, affermando che permettere a un personaggio così divisivo di salire sul palco, sarebbe stata una mossa troppo azzardata e rischiosa, nonché foriera di polemiche.

Effettivamente, la notizia della presenza di Tony Effe sul palco del Concerto di Capodanno aveva già creato una polemica non da poco: in particolare, moltissime donne si erano dette contrarie alla presenza del rapper su quel palco, in primis per i contenuti delle sue canzoni, reputate misogine e sessiste.

Ma non è finita qui perché, stando a quanto trapelato, anche alcune consigliere comunali, impegnate da tempo nella lotta alla violenza sulle donne, hanno scritto una lettera al Sindaco, chiedendo l’esclusione di Tony Effe, per gli stessi motivi. Insomma, dinnanzi a così tante richieste e critiche, Gualtieri non ha potuto fare altro che procedere a escludere dall’evento il rapper che, poco dopo aver appreso la notizia, ha replicato sottolineando tutto il suo dispiacere dinnanzi al pensiero che le donne hanno di lui. Ma non è tutto perché poco fa, anche la sua fidanzata, Giulia De Lellis, si è espressa sulla vicenda, e non le ha certo mandate a dire.

Giulia De Lellis sull’esclusione di Tony Effe

Come anticipato, poco fa, sul profilo Instagram di Giulia De Lellis, da qualche mese fidanzata con il noto rapper, è comparsa una story molto eloquente; una risposta alla recente esclusione del compagno dal Concerto di Capodanno a Roma.

“E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta” ha scritto la nota influencer in una breve story Instagram, accompagnando la didascalia al post dedicato all’argomento pubblicato dalla pagina del social magazine The Wom. La breve frase scritta dalla De Lellis è un estratto di una poesia di Robert Frost ed è parsa ai suoi followers come una chiara frecciata nei confronti di tutti coloro che hanno chiesto a gran voce l’esclusione di Tony Effe dal Concerto.

Per finire, pochi minuti dopo, l’influencer ha pubblicato un’altra story: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura“. Insomma, la De Lellis pare proprio avere il dente avvelenato, forse più dello stesso rapper che, dopo il comunicato sopracitato non si è più espresso sull’argomento.

Per tirare le somme, l’influencer sta semplicemente prendendo la parti del suo compagno, come del resto farebbero molte persone. C’è però da chiedersi, trattandosi di personaggi pubblici, se sia stata davvero la mossa giusta o sarebbe stato meglio soprassedere.

Su questo argomento si sta aprendo un vero e proprio dibattito tra i followers dell’influencer, che si sono letteralmente divisi: c’è infatti chi la pensa come la De Lellis ed è quindi contrario alla “censura” di Tony Effe, ma c’è anche chi ha idee del tutto differenti e pensa che ci sia più di un fondo di verità nelle motivazioni addotte in seguito alla cacciata del rapper.