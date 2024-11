Giulia De Lellis, critiche al post contro la violenza: c’entra Tony Effe

Oggi, lunedì 25 novembre, ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione, e per sensibilizzare tutte le donne vittime di violenze, sia verbali che fisiche, a denunciare i loro aguzzini, i vip hanno pubblicato alcuni post e stories sulle loro pagine social, ricordando allo stesso tempo anche tutti i femminicidi che si sono registrati nel corso dell’anno che sta per concludersi, e non solo.

Tra di loro non poteva mancare Giulia De Lellis, che per l’occasione ha voluto dedicare all’argomento un paio di stories sul suo profilo Instagram. C’è qualcosa che però non è piaciuta particolarmente ai suoi followers, che si sono subito scagliati contro di lei. Ecco cosa è successo e perché questo genere di critiche, seppur condivisibili, rischiano di far passare in secondo piano l’importanza del messaggio da lei lanciato.

Il riferimento a Tony Effe e le critiche dei followers

Insomma, Giulia De Lellis è una vera e propria calamita per le critiche: i suoi followers ormai sono pronti ad attaccarla qualsiasi cosa faccia. È esattamente quello che è successo nella giornata di oggi, quando l’influencer romana, in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha voluto lanciare un messaggio molto importante ai suoi fans.

In una serie di stories postate sul suo profilo Instagram, la De Lellis ha scritto: “Vi invito (oggi più che mai) a regalare il vostro tempo solo a chi vi protegge, solo a chi si prende cura di voi. Solo a chi vi supporta e sopporta con rispetto e delicatezza. Solo a chi vi guarda e tocca con amore“. Bellissime parole, che hanno centrato in pieno il significato della giornata di oggi.

Infine, nella seconda story pubblicata, l’influencer ha voluto includere il suo attuale compagno: Tony Effe. “Le mani di un uomo vero ti accarezzano“, ha scritto la De Lellis a corredo di una tenera immagine che riprende la mano del compagno mentre la accarezza.

In poco tempo però, il riferimento al rapper ha però scatenato l’ira dei followers della De Lellis, che non l’hanno visto di buon occhio. “Non ha mai ascoltato le sue canzoni e si vede” e “Lui il simbolo migliore per la giornata devo dire” sono solo due dei tanti commenti lasciati dagli utenti del web.

Per quale motivo? È presto detto, come sottolineato anche da qualche utente, i contenuti delle canzoni del rapper (come quelle di molti altri suoi colleghi) sono, molto spesso, lontani dal concetto di rispetto per la donna e privi di veri e propri riferimenti romantici verso la figura femminile. Insomma, secondo i followers dell’influencer, non quello che si direbbe un modello da citare in questa particolare giornata.

Perché gli utenti del web hanno reagito così

Stando a quanto si legge sui social, quello che i followers della De Lellis hanno criticato è stata una certa incongruenza tra le parole utilizzate dall’influencer, come “rispetto”, “delicatezza” e “amore”, e i testi delle canzoni di Tony Effe.

In effetti, come in molti ricorderanno, meno di due mesi fa Tony Effe si è reso protagonista di un pesantissimo dissing con Fedez e Niky Savage. In quell’occasione i rapper si erano sfidati a colpi di canzoni in stile rap, che avevano in comune proprio il tema della donna considerata come un vero e proprio oggetto.

Per esempio, nel caso di Tony Effe, all’interno del suo pezzo il rapper aveva parlato dell’attuale compagna di Nicky Savage, Roberta Carluccio, utilizzando dei termini a dire poco non adatti. Il tutto era stato interpretato come un tentativo di denigrala e oggettificarla, paragonandola proprio a una “palla“ che viene “passata” da un rapper all’altro.

Questo è solo un esempio e si potrebbe andare avanti delle ore a parlare dell’oggettificazione della donna nei testi delle canzoni rapper, nelle quali purtroppo molto spesso l’amore viene descritto come possesso.

Perché si rischia di trascurare il messaggio di Giulia De Lellis

Insomma, il pubblico non ha tutti i torti a muovere queste critiche nei confronti dell’attuale compagno di Giulia De Lellis ma, dall’altro lato, è anche vero che questo tipo di commenti lasciati dagli utenti sui social possono creare una situazione potenzialmente pericolosa: far passare in secondo piano l’importanza del messaggio lanciato dall’influencer romana.

In effetti, nonostante come sottolineato in precedenza le motivazioni dei followers siano condivisibili, il focus di questa giornata avrebbe dovuto essere il concetto trasmesso da Giulia. Parole che, ora più che mai, dovrebbero toccare le anime di tutti quanti, nessuno escluso.