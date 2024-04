Caos Rai: Sciarelli, Fagnani e Ranucci pronti a lasciare. I motivi

L’addio alla Rai di Amadeus potrebbe innescare un terremoto intenso a Viale Mazzini. Qualche scossa di avvertimento pare che già si sia manifestata, con alcuni volti big dell’emittente pubblica che avrebbero lamentato dei fortissimi mal di pancia per alcune dinamiche venutesi a creare. Lo riferisce il quotidiano torinese La Stampa, che snocciola tre nomi di peso che non sarebbero sicuri di proseguire il loro viaggio professionale nella tv di Stato il prossimo anno. Di chi si sta parlando? Di Sigfrido Ranucci, ‘condottiero’ di Report, di Federica Sciarelli, timoniera inossidabile di Chi l’ha visto?, e della ‘belva’ Francesca Fagnani.

La testata torinese sostiene che i tre giornalisti siano in bilico per differenti ragioni. La conduttrice di Belve sarebbe corteggiatissima dalla concorrenza, in particolare da Mediaset e da Discovery. Gli americani, con l’ingaggio di Fazio e Amadeus, sono sempre più convinti di poter spezzare il duopolio Rai-Mediaset. In effetti se continuano a mettere a segno colpacci televisivi, potrebbero davvero nel giro di poco iniziare seriamente a competere con il Biscione e il servizio pubblico. Inoltre, fattore fondamentale, hanno soldi, tanti, e quindi possono fare telemercato con parecchi vantaggi. Ed hanno pure un’altra arma: non hanno ingerenze politiche di nessun genere. Ciò significa che gli artisti sono assai più liberi dal punto di vista creativo e quindi più inclini a sposare nuovi progetti.

Per quel che riguarda la Sciarelli, che tra l’altro è prossima alla pensione (dunque il suo contratto dovrà essere rivisto), La Stampa afferma che la giornalista sarebbe non poco irritata per la presenza su Rai Tre di Far West. Motivo? Penserebbe che la trasmissione di Salvo Sottile abbia, a livello contenutistico, troppa somiglianza con Chi l’ha visto?. Insomma, avrebbe valutato la presenza del programma come una sorta di concorrenza interna infruttuosa.

C’è poi il caso di Sigfrido Ranucci. Report da tempo è nel mirino del governo per le sue inchieste scomode. Negli ultimi mesi esponenti della maggioranza hanno attaccato da più fronti il giornalismo d’inchiesta della trasmissione. Così pure Ranucci starebbe pensando se è il caso di continuare oppure no.

C’è poi il tema relativo al futuro di Fiorello, argomento caldissimo dopo l’addio alla Rai di Amadeus. Si mormora che per trattenere lo showman in Rai si sia attivata addirittura Giorgia Meloni con una telefonata perentoria ai vertici di Viale Mazzini. Dunque Fiorello rimarrà? Forse sì, forse no. La Stampa non esclude che il conduttore potrebbe prendersi un anno sabbatico.