Sciarelli via da Chi l’ha visto? Altra grana Rai: il caso spiegato bene

Tempo di rinnovi di contratti e di soluzioni da trovare in casa Rai. Mentre continua a tenere banco il tema ‘futuro di Amadeus’, ecco che la dirigenza di Viale Mazzini deve iniziare a pensare a come risolvere un’altra questione, quella legata alla situazione contrattuale di Federica Sciarelli, totem di Rai Tre con la storica trasmissione Chi l’ha visto?, prodotto unico nel panorama televisivo italiano. E, fatto da non sottovalutare, programma seguitissimo, in grado di intrattenere una media di 2 milioni di spettatori a puntata. Ebbene, cosa c’è da risolvere? Il fatto che la conduttrice e giornalista sta per raggiugere la pensione.

A tracciare il quadro della vicenda è stato TvBlog che ha spiegato che la Sciarelli, quando compirà 67 anni, cioè nel 2025, andrà in pensione. Bisogna però tenere conto che la giornalista ha quasi un anno di ferie non godute. Si fa in fretta a capire che la questione del suo contratto va risolta tra non molto. Per quel che riguarda la stagione in corso non c’è alcun problema: Chi l’ha visto? proseguirà spedito il suo viaggio fino a luglio 2024. E poi? Bye bye Sciarelli che si godrà un anno di ferie e poi la pensione? No, tale scenario è alquanto inverosimile.

Uno perché la conduttrice non sembra assolutamente intenzionata a ritirarsi a vita privata, due perché la Rai non vuole assolutamente rinunciare a lei che, di fatto, è l’anima e la mente di Chi l’ha visto? che, come si diceva poc’anzi, è garanzia di qualità e ascolti ottimi. Si presume quindi che il nodo pensione verrà in qualche modo risolto. Certo è che, sempre come rivela TvBlog, ci sarà bisogno di ridefinire gli accordi e, soprattutto, la posizione della giornalista romana.

Altrimenti detto la Sciarelli dovrebbe proseguire il suo viaggio a bordo della ‘scialuppa’ Chi l’ha visto? ma con un nuovo contratto che potrebbe essere steso sottoforma di collaborazione. Probabilmente la Rai affronterà la faccenda nel corso della prossima estate. Anche perché proprio nei mesi caldi c’è la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi e per forza di cose si deve prendere una decisione.