Sciarelli furiosa con la Rai: bordata in diretta a Chi l’ha visto

Federica Sciarelli in aperta polemica con la Rai. La conduttrice di Chi l’ha visto, uno dei programmi di punta di Rai3 (da anni garantisce ascolti eccellenti alla rete), è tornata in onda mercoledì 17 gennaio dopo lo stop della scorsa settimana. La Tv di Stato, il 10 gennaio, in modo alquanto sorprendente, ha lasciato ai box la trasmissione, sostituendola in prima serata con il documentario Le Frecce Tricolori, opera il cui racconto è centrato sulla storia del volo acrobatico dalle sue origini ai tempi nostri.

La Sciarelli, in apertura dell’ultima puntata trasmessa, in merito alla scelta dei vertici di Viale Mazzini di ‘mettere in sosta’ Chi l’ha visto? il 10 gennaio, ha esternato tutto il suo disappunto. Questa la bordata che la giornalista ha rifilato alla Rai: “Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha Visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno”.

Il programma è poi proseguito con due focus relativi ai casi della la scomparsa di Luigi Celentano, conosciuto come Giggino Wifi (l’uomo è irrintracciabile da cinque anni), e di quella di Ketty Skerl, una ragazza di cui non si sono più avute notizie dal 1984. Scomparve a Roma all’età di 17 anni. La sua tomba nel cimitero del Verano è stata recentemente violata e la salma è stata trafugata.

Chi l’ha visto?, storia e numeri

Chi l’ha visto? è il programma più longevo di Rai Tre. Va in onda da quasi 25 anni. La prima puntata è stata trasmessa nel lontano 30 aprile 1989. La trasmissione si dedica alla ricerca di persone scomparse e ai misteri rimasti irrisolti. Condotto da Federica Sciarelli, si avvale della regia di Anna Grossi. Chi l’ha visto? va in onda dallo studio 2 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà a Roma e anche quest’anno, come nelle passate stagioni, sta ottenendo ascolti eccellenti. Ogni puntata viene vista da una media di telespettatori che va da 1.7 a 2 milioni. Numeri assolutamente ottimi per la terza rete della Tv di Stato.

Federica Sciarelli ha preso il timone della trasmissione il 13 settembre 2004 (dal 2009 è anche autrice); sotto la sua conduzione e la sua guida il programma è cambiato circa una parte dei temi trattati. In particolare, oltre alle vicende di persone comuni scomparse, si è optato per dare molto più spazio alle inchieste su fatti irrisolti che hanno scosso l’opinione pubblica italiana come ad esempio Il massacro del Circeo o il rapimento di Emanuela Orlandi