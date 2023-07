Sciarelli contro Fazio e Annunziata: “Cosa dovevano fare”

Sono diversi i volti storici della Rai che hanno fatto le valigie e hanno detto addio all’azienda in cui hanno lavorato per molti anni, ma, tra loro, c’è invece un personaggio che resiste imperterrito e il cui posto è ancora saldo. Stiamo parlando di Federica Sciarelli e il suo programma cult di Rai 3 “Chi l’ha visto“. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a La Stampa, durante la quale ha svelato di non essere d’accordo con la nuova visione diffusa di una ‘Rai sovranista‘. “Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista”, ha dichiarato.

A tal proposito, l’intervistatrice non ha potuto evitare di chiedere alla Sciarelli il suo pensieri su alcuni volti Rai che hanno deciso di andare via, proprio a causa della presunta direzione verso destra assunta dalla Rai. Senza fare nessun nome nello specifico, la giornalista ha parlato senza peli sulla lingua e si è mostrata in disaccordo rispetto alle decisioni assunte dai suoi colleghi:

Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia… Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono.

Nonostante non abbia fatto nomi e cognomi, è alquanto scontato che si riferisca a Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Il primo ha lasciato la Rai dopo ben 40 anni di servizio, trasferendo il suo fortunatissimo talk “Che tempo che fa” sul Canale Nove e abbandonando quella che era stata la sua casa per ben 20 anni. Dall’altra parte, Lucia Annunziata ha deciso di non tornare su Rai 3 con “Mezz’ora in più“, programma che andava in onda dal 2005. Entrambi non si sono sentiti più a proprio agio nell’azienda, non condividendo i metodi dell’attuale governo e il suo intervento sulla Rai.

Ebbene, la Sciarelli, invece, ha un pensiero diverso e sostiene che i suoi colleghi avrebbero dovuto resistere e battersi per i loro programmi e le loro idee. D’altro canto, anche lei stessa ha spesso ricevuto pressioni negli anni, ma ha sempre deciso di rispondere apertamente: “Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente”.

Nel bel mezzo di tutti questi cambiamenti, esiste la possibilità che la conduttrice di Chi l’ha visto possa essere licenziata proprio a causa della svolta sovranista della Rai? Non è un mistero che la Sciarelli si sia sempre battuta per alcune battaglie che non vanno di pari passo con gli ideali dell’attuale governo, come la lotta per i diritti degli omosessuali. “Come volto Rai devo fare un passo indietro e non parlare di politica e di vita privata. Ci sono però battaglie sulle quali non mi tiro indietro e sono quelle dei diritti. Per questo ho accettato, anni fa, di fare la madrina al gay pride”, ha puntualizzato.

Tuttavia, la giornalista non sembra affatto spaventata da questa possibilità ed è ben consapevole dell’importanza che occupa il suo programma: