Cantanti Sanremo 2021: perché Michele Bravi non ci sarà

Le notizie su Sanremo 2021 rimbalzano da tutta la giornata dopo la conferenza stampa di stamane presieduta da Amadeus. Il direttore artistico del settantunesimo Festival della Canzone italiana ha illustrato ciò che succederà durante la puntata di Sanremo Giovani che andrà in onda giovedì 17 dicembre, in diretta su Rai 1. Durante la trasmissione, oltre a decidere chi si aggiudicherà i 6 posti disponibili per Sanremo 2021 tra i Giovani, verranno presentati anche i 26 Campioni che saliranno sul palco dell’Ariston.

Numerose sono le liste pubblicate negli ultimi giorni con i nomi dei presunti Big in gara. In particolare, nelle ultime ore, sul web è trapelato il nome di Michele Bravi. Da diversi esperti del settore era stato quasi dato per certo ma il cantante, con un post su Instagram, invece, ha voluto specificare che non sarà presente alla kermesse canora di marzo 2021. L’ex vincitore di X-Factor ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, La geografia del buio, per il 29 gennaio dopo anni di assenza dalle scene.

Nel lungo messaggio rivolto ai fan, Bravi ha voluto inserire il suo pensiero circa la possibilità di gareggiare al Festival.

“Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno. Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no.

“La geografia del buio” è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe“.

Dalle parole del cantante perugino si evince la scelta di non aver voluto partecipare alla kermesse. Il suo ultimo lavoro discografico è stato costruito e pensato durante i mesi bui del 2020 e per questo molto delicato. Un’ammissione che lascia pensare che quello dell’Ariston non sia, al momento, il posto giusto per presentarlo. Forte la delusione da parte della sua fan base che sperava, invece, in un ritorno in grande stile sulla scena musicale italiana per Bravi.

Nuova possibile lista dei Campioni e novità sul numero di artisti in gara

Intanto sul web continuano a impazzare nuovi probabili nomi candidati per il 71° Festival di Sanremo. Particolarmente quotata appare al momento la lista stilata dal Info Musica. Secondo il blog musicale i Campioni che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo sarebbero:

Achille Lauro & Annalisa

Aiello

Bugo

Carmen Consoli

Colapesce & DiMartino

Coma Cose

Elodie

Ermal Meta

Fasma

Fedez & Francesca Michielin (già ufficializzati)

Francesco Renga

Fulminacci

Gaia

Gio Evan

Irama

Luca Carboni

Madame

Malika Ayane

Maneskin

Mannarino

Max Gazzè

Michele Bravi (che ha però smentito ufficialmente)

Mr. Rain

Noemi

Orietta Berti

The Kolors

Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, Amadeus ha ribadito in conferenza stampa che quest’anno sarà dato ampio spazio alle donne sul palco. “Saranno 10 le artiste in gara” – ha dichiarato il direttore artistico – contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno quando, invece, erano in netta minoranza rispetto ai colleghi uomini. Oltre alla quota femminile, Amadeus ha specificato di aver voluto ampliare la rosa di nomi (da 20 Big a 26) proprio per poter dare spazio a buona parte del mondo musicale italiano, in grande difficoltà durante questo triste 2020.