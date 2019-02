Cantanti Sanremo 2019: le 3 canzoni più ascoltate prima della finale

Le canzoni di Sanremo 2019 più vendute e ascoltate prima della finale

Manca poco alla finale del Festival di Sanremo 2019. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo alcuni cantanti hanno già trionfato. A parlare chiaro sono le classifiche musicali, quelle di iTunes e Spotify, dove alcuni artisti in gara stanno davvero spopolando. Di chi stiamo parlando? Di Ultimo, Irama, Federica Carta & Shade, Loredana Berté e Achille Lauro. Ultimo con I suoi particolari è al primo posto sia su Spotify sia su iTunes e resta il candidato alla vittoria finale. Il giovane romano è seguito da Irama che con La ragazza con il cuore di latta ha stupito tutti. Terzo posto per Federica Carta & Shade: Senza farlo apposta non ha convinto giuria demoscopica e quella della sala stampa ma non ha lasciato indifferente il pubblico.

Canzoni Sanremo 2019: buon risultato per Achille Lauro e Loredana Bertè

Buon riscontro anche per Achille Lauro e Loredana Bertè. Il primo – nonostante le critiche sollevate da Striscia la notizia sul brano Rolls Royce – è quinto su Spotify e dodicesimo su iTunes. La Bertè è invece terza su iTunes con Cosa ti aspetti da me mentre su Spotify non è ancora nella Top 50 delle più ascoltate. Al contrario dei suoi amici Boomdabash che con Per un milione hanno già raggiunto la diciannovesima posizione. E le radio?

Festival di Sanremo 2019: Nek il più trasmesso dalle radio

Per il momento Nek con Mi farò trovare pronto è il più trasmesso dalla radio. Ultimo posto per Simone Cristicchi che è quarto su iTunes ed è tra i favoriti per il premio della critica di Sanremo 2019.