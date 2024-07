Cannavò-Zenga, Andrea “incinto” per un giorno: lo scherzo (video)

Mancano poche settimane alla nascita della loro primogenita e Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si godono ogni secondo. Non mancano di certo le difficoltà: con le temperature torride dell’estate, non è mica facile affrontare l’ottavo mese di gravidanza, per questo la coppia ha deciso di prenderla sul ridere!

Rosalinda ha documentato giorno per giorno ogni aspetto di questo momento speciale sul suo profilo Instagram, dall’emozione dei primi calcetti ai giorni più duri. Era diventata virale la sua confessione sui lati oscuri della gravidanza: l’attrice aveva parlato di momenti di depressione di cui non si parla mai ma che è fondamentale affrontare, quando si tratta di un momento così delicato per il corpo e la mente di una donna. Fino ad ora, Andrea Zenga è sempre stato al suo fianco per supportarla, ma Rosalinda ha deciso che era il momento di una ”vendetta”! Facile fare il papà in dolce attesa, eh? Non c’è problema, i due hanno fatto un esperimento per far capire ad Andrea com’è essere una donna incinta.

“Che sarà mai avere la panciona?” Andrea fa una prova di gravidanza

Che sarà mai avere il pancione? Zenga ha pagato a caro prezzo questo affronto! Rosalinda ha deciso di far capire al fidanzato come è vivere e svolgere le azioni più quotidiane quando si è in gravidanza. Presto fatto: ha legato un’anguria intorno alla pancia di Andrea e via! Andrea ha dovuto affrontare tutta una giornata nelle condizioni di Rosalinda. Lo scambio di panciona è esilarante: Zenga ha scoperto che è diventato impossibile fare qualsiasi cosa, dal mettersi le scarpe a fare una lavatrice, o semplicemente alzarsi dal divano! Esperimento più che riuscito! Vi lasciamo il video divertentissimo girato dalla coppia:

Ormai manca poco alla nascita della bambina, che dovrebbe avvenire alla fine dell’estate. Per quanto riguarda il nome, Andrea e Rosalinda avevano confessato a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo di avere alcune opzioni in mente. Se fosse stata femmina, avevano detto, che i nomi di cui erano innamorati erano Dafne e Camilla, chissà se col passare del tempo hanno cambiato idea! Questa nascita sarà il coronamento del loro amore e segnerà l’ufficiale rinascita per Rosalinda, dopo molti anni dolorosi in cui ha dovuto combattere con i disturbi alimentari, di cui aveva ampiamente parlato nella casa del Grande Fratello, dove il destino ha voluto che incontrasse Andrea.