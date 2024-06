Rosalinda Cannavò, il lato oscuro della gravidanza: “Io depressa”

La gravidanza? Momenti bellissimi e indimenticabili, ma anche periodi bui e non facili da affrontare. Una banalità, verrebbe da dire. Eppure non è così per molte persone. A raccontarlo è chi la dolce attesa la sta vivendo in prima persona, Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, che aspetta una figlia assieme ad Andrea Zenga, conosciuto nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. In una serie di Storie Instagram pubblicate nelle scorse ore, l’attrice siciliana si è sfogata ed ha rivelato degli aneddoti mai svelati prima d’ora. Ad esempio ha ammesso che dopo aver scoperto di essere rimasta incinta è caduta in momenti di depressione, venendo più volte sopraffatta dal pianto.

L’ex gieffina ha deciso di affrontare di petto la questione in quanto ha spiegato che in questi mesi ha ricevuto parecchi messaggi “sconvolgenti” da parte di donne che hanno provato a convincerla che la gravidanza è un periodo che una persona può vivere solamente con gioia. La Cannavò non si è trovata d’accordo ed ha ragionato in questi termini sul tema:

“Io penso, al contrario, che cosa vi passa per la testa? Per capire, io dovrei provare vergogna e timore nel raccontare e nel dire che ci sono momenti durante la gravidanza in cui non sto bene? Perché sono incinta e non sono malata, quindi devo sempre stare bene e al settimo cielo? Non vi nego che soprattutto all’inizio della gravidanza provavo vergogna a raccontare i miei stati d’animo”.

A questo punto l’attrice ha aggiunto che le sue riflessioni ha deciso di esternarle pubblicamente per essere d’aiuto a quelle donne incinte che hanno il timore di parlare anche dei lati oscuri delle loro dolci attese. Quindi la confessione relativa alla depressione che ha provato soprattutto nel corso delle prime settimane di gravidanza in cui in diversi frangenti si è ritrovata con le lacrime agli occhi:

“All’inizio della mia gravidanza ero depressa. Utilizzo questo termine e non mi vergogno di dirlo perché sapete quanti sbalzi a livello ormonale subiamo? Piangevo sempre, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo, come uscire da questo stato”.

Rosalinda ha anche spiegato di essersi ingiustamente colpevolizzata perché ha letto messaggi in cui veniva sostenuto che le donne in gravidanza non potevano che provare gioia e piacere.

“Io stavo veramente male. La gravidanza è un percorso meraviglioso che ti porta al momento e alla gioia più grande della tua vita. Questo non significa che non abbiamo il diritto di esprimere le nostre paura, difficoltà e fragilità. La donna incinta non acquisisce un super potere speciale che la rende invincibile”.

Quando nascerà la figlia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

La coppia ha scoperto qualche settimana fa che appenderà sul portone di casa un fiocco rosa, visto che Rosalinda aspetta una femminuccia. La data del parto si avvicina. La nascita della bimba è prevista per settembre. La Cannavò e Zenga si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2021. Da allora non si sono più lasciati.