Verissimo, Zengavò in dolce attesa: come si chiamerà il bebè

La puntata di Verissimo di Sabato 30 Marzo si apre all’insegna della dolcezza.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che da poco hanno scoperto di aspettare il loro primo bambino, si confessano.

Silvia Toffanin accoglie la coppia raggiante nel suo salotto, Rosalinda Cannavò è già al quarto mese di gravidanza e la pancina inizia a farsi vedere.

Sto benissimo, a parte le nausee che sono sempre da mettere in conto!

Ha detto l’attrice ed ex gieffina, prima di raccontare l’aneddoto di quando ha scoperto di essere incinta.

Era in compagnia di una sua amica nelle Marche quando ha deciso di fare un test di gravidanza, dopo qualche giorno che si sentiva diversa. La notizia poi l’ha data ad Andrea una volta tornati a Milano, con una cenetta a lume di candela, tradizionalmente romantica.

Silvia poi ha deciso di indagare più a fondo e ha chiesto alla coppia, nata all’interno del Grande Fratello Vip, se avessero già in mente dei nomi. I due hanno scherzato perché ovviamente, una volta data la notizia alle loro mamme, subito hanno ricevuto in dono un libro dei nomi, ma loro hanno già delle idee per il nascituro.

Qualora fosse una femminuccia, Rosalinda e Andrea puntano su Daphne o su Camilla, che dicono sembrare il nome perfetto per una bambina dolcissima, mentre se fosse maschio, il nome scelto sarebbe Teo, in onore di Teodosio Losito, cantante e sceneggiatore, caro amico di Rosalinda scomparso prematuramente.

Tutti attendono baby Zenga! I messaggi a sorpresa per Andrea e Rosalinda

Non sono mancate le sorprese per la coppia.

Come sempre, la Toffanin ha intervistato di nascosto le persone più care nella vita dei suoi ospiti e in questo caso ovviamente è toccato alle mamme, anzi, le quasi nonne!

La mamma di Rosalinda, visibilmente commossa, ha confessato che la gravidanza della figlia le ha legate ancora di più, mentre la mamma di Andrea, Roberta Termali, ex conduttrice tv, ha scherzato così:

Me lo hanno detto a mezzanotte! Ho aperto la videochiamata e c’era il test di gravidanza! Lì per lì non avevo capito niente! Ho già tirato fuori la lana e i ferri, sto preparando tutti i completini per il bambino, che però avrà solo scarpe sinistre, perché non so cucire scarpe destre all’uncinetto!

A fare le congratulazioni ai neo-genitori a sorpresa è arrivato anche Gabriel Garko con un messaggio per Rosalinda.

Lui la chiama ancora Adua, il nome d’arte che la Cannavò usava quando lavoravano insieme sul set delle fiction.

Gabriel si è mostrato entusiasta per questo momento dell’amica, e anzi, ha dichiarato di aver saputo subito che Andrea Zenga era quello giusto per lei.

In chiusura dell’intervista, Rosalinda si è commossa ricordando il periodo buio segnato dall’anoressia.