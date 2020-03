Can Yaman è tornato, esplode Instagram: foto criptica, preghiere e scienza

News Can Yaman, l’attore torna su Instagram e spopola sul Web: è subito trending topic su Twitter

Can Yaman è tornato. Erano settimane che l’amatissimo attore non postava niente su Instagram e adesso è già diventato trending topic su Twitter grazie a una semplice foto. Un post criptico, potremmo dire, visto che l’attore guarda semplicemente di fronte a sé accennando un sorriso, e considerando che lo scatto non è commentato in alcun modo. Criptico ma apprezzato, bisogna dirlo: lo scatto è arrivato in pochissime ore a oltre 500mila like sul social network, e dubitiamo che non si avvicinerà ancor di più al milione, visto che l’attore su Instagram vanta quasi 6 milioni di follower. Una cifra impressionante, se ci pensate, e destinata a crescere, del resto, perché siam convinti che quest’estate Can tornerà assieme a Demet Özdemir con Erkenci Kus.

Can Yaman, la foto che fa impazzire i fan: criptica ma apprezzatissima

La foto di cui vi abbiam parlato è la seguente. Si vede Can col nuovo taglio di capelli corti e con una barba non molto folta, decisamente diverso dunque rispetto al look di molto tempo fa, quando per esigenze di copione doveva portare il capello e la barba lunghi. Su Twitter Can è da ore in tendenza e i fan sono impazziti non appena l’hanno visto riapparire sui social network; c’era da aspettarselo, del resto, visto che d’estate i sostenitori di Yaman ci hanno dato dimostrazione di essere disposti a fare qualsiasi cosa per lui.

Gli ultimi aggiornamenti su Can Yaman: scienza e preghiera su Twitter

Can in realtà durante questa settimana è stato presentissimo su Twitter, dove ha pubblicato vari post che mostrano una certa preoccupazione nei confronti della pandemia Covid-19 che sta flagellando l’Italia e il mondo: in un tweet lo si vede pregare Allah, in altri lo si vede riportare pareri scientifici che in un certo senso sono una risposta a chi non dà il giusto valore alla scienza; chiaro al riguardo un post con una citazione da Atatürk, considerato il padre della Turchia moderna: “Se un giorno le mie parole dovessero essere contro la scienza scegliete la scienza”. Talentuoso, bello e saggio, il nostro Can. Successo meritato!