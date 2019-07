Can Yaman sorpreso da fan italiani: “Niente male”, Erkenci Kuş lo riempie di orgoglio

Erkenci Kuş, Can Yaman è Can Divit nella nuova soap opera turca

Se c’è una critica che non si può muovere a Mediaset è quella di non aver puntato sulle soap turche, visto che Cherry Season e Bitter Sweet sono arrivate in Italia grazie a una scommessa, finora sempre vinta, della rete; le due soap opera hanno ottenuto grande successo nel nostro Paese raggiungendo anche il 18% di share e sono state senz’altro dei buoni prodotti per l’estate che tra il serio e il faceto ci hanno raccontato delle storie godibili (soprattutto Bitter Sweet, che è più ricco di colpi di scena e ha una trama decisamente più coinvolgente). Can Yaman sembra aver capito di aver ottenuto un grandissimo successo nei panni di Ferit di Bitter Sweet ma non avrebbe mai potuto immaginarsi che anche una soap opera ancora non tradotta in italiano avrebbe avuto riscontro in Italia: parliamo di Erkenci Kuş, in cui lui interpreta il bellissimo Can Divit.

Can Yaman soddisfatto del successo di Erkenci Kuş

Recentemente l’attore ha pubblicato tra le sue storie Instagram uno screenshot che testimonia come la puntata Tutkulu Bir Aşk di Erkenci Kuş, la cui traduzione dovrebbe essere Amore inaspettato, sia stata molto seguita anche dai telespettatori italiani che infatti hanno preso a twittare fino a farsi notare proprio da lui; il commento di Can è stato Italya da hiç fena değil, cioè Italia per niente male, a sottolineare cioè la sorpresa derivante dal riscontro ottenuto dalla soap nonostante l’assenza di messe in onda tradotte nella nostra lingua.

Erkenci Kuş presto in Italia?

Erkenci Kuş è una soap opera molto più lunga rispetto a quelle che abbiamo visto e siamo convinti che arriverà anche qui da noi dopo il successo di Cherry Season e Bitter Sweet; se pensate quindi che le avventure di Nazli e Ferit finiscano troppo presto – la soap è molto più breve rispetto a Cherry Season – non rattristatevi: presto avrete senz’altro delle belle notizie che porteranno proprio il nome di Erkenci Kuş. Pronti per questa nuova soap opera della Turchia? Noi sì!