Can Yaman, il mistero s’infittisce: la promessa dopo l’assalto dei fan a Roma

News Can Yaman, l’attore a Roma lascia il segno

Can Yaman continua il suo soggiorno in Italia, e lo fa senza snobbare i fan. Sin dalla sua vacanza a Napoli è stato chiaro a tutti che l’attore non volesse comportarsi come i tanti che preferiscono passare inosservati, cercano entrate e uscite secondarie per non farsi beccare e così via: se date un’occhiata a tutti i nostri post sulla sua permanenza estiva in Italia vi accorgerete che ha sempre firmato autografi, fatto foto a non finire e parlato proprio con tutti. Un attore non solo bello dunque ma anche riconoscente e disponibile, a cui non possiamo che augurare il meglio perché di personaggini improvvisati che credono di essere Vip arrivati chissà dove ne abbiamo fin sopra ai capelli. Can invece è decisamente diverso, e il video che troverete qui di seguito ve lo dimostrerà per l’ennesima volta.

Can Yaman a Roma: “La sorpresa vera deve ancora arrivare”

Nel filmato vedrete l’attore correre dall’altra parte della strada per buttarsi poi in mezzo alla mischia e stare un po’ con i fan: “Oggi – questo il commento al video pubblicato – ho voluto fare una sorpresa ai miei fan che mi aspettavano da questa mattina alle 7 fuori l’albergo. Mi sono fatto trovare dal lato opposto della strada – ha spiegato – e mi sono fatto abbracciare da tutto il loro calore, ma la sorpresa vera deve ancora arrivare ed il meglio deve ancora venire…”. Can insomma parla di sorpresa, e non è certo la prima volta che lo fa dal momento che ha citato importanti novità anche ieri, quando è arrivato in aeroporto. Che si riferisca agli impegni da noi anticipati sin da prima della fine di Bitter Sweet? Potrebbe essere.

Dove rivedremo Can Yaman in televisione

In effetti è molto probabile che l’attore faccia riferimento alla sua partecipazione a Verissimo e a C’è posta per te, programmi che – come senz’altro ricorderete – hanno già ospitato Serkan Çayoğlu e Özge Gürel all’epoca del gran successo di Bitter Sweet. Non appena ne sapremo di più ovviamente vi aggiorneremo.