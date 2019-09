Can Yaman, dove rivedremo l’attore dopo la fine di Bitter Sweet

Bitter Sweet è finito, grande successo per la serie TV con Can Yaman e Özge Gürel

Oggi è andata in onda la puntata finale di Bitter Sweet e abbiamo dovuto salutare un cast che ha accompagnato i nostri pomeriggi estivi per molto tempo; una soap opera di successo, quella che ha come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel nei panni di Ferit e Nasli, che ha confermato a Mediaset ciò che era già chiaro a tutti con la messa in onda della soap Cherry Season, dove Özge ha recitato con Serkan Çayoğlu: i prodotti turchi paiono adattissimi, forse allo stesso livello di quelli spagnoli, ai pomeriggi di Canale 5. Ed è per questo che siamo sicuri che rivedremo molto presto l’adoratissimo Can.

Can Yaman, dove rivedere l’attore dopo la fine di Bitter Sweet: Erkenci Kuş prossima serie tv

L’affetto per l’attore è stato evidente a tutti quando Can ha deciso di trascorrere le vacanze a Napoli ed è stato assalito da un’orda impazzita di fan di tutte le età e di ambo i sessi. E siccome sappiamo che gli addii non piacciono a nessuno siamo qui a ricordarvi che Yaman potremo rivederlo in Erkenci Kuş, soap opera che in Turchia ha avuto molto successo e che è decisamente più longeva di Bitter Sweet. Mediaset non ha ancora confermato l’arrivo della soap nei pomeriggi estivi della prossima stagione ma tendiamo a escludere che rinunci al prodotto a fronte del successo che hanno avuto sinora Cherry Season e Bitter Sweet.

I rumor su Can Yaman, presto a C’è Posta per Te e Verissimo?

E se non ne avete mai abbastanza di Can sappiate che l’attore sembra aver rilasciato un’intervista mentre era Napoli e che quindi potremo vederlo ben presto anche in altre trasmissioni televisive; è molto probabile al riguardo la sua presenza a Verissimo e anche a C’è Posta per Te, se pensate che Maria De Filippi ha già ospitato nei suoi studi Özge Gürel e Serkan Çayoğlu dopo il successo di Cherry Season. Nessuna conferma per ora ma state certi che se ne sapremo di più vi aggiorneremo!