Can Yaman, lo stupore dopo Napoli e il gesto di Ferzan Özpetek (Video)

Bitter Sweet, Can Yaman e il successo tra il pubblico a Napoli

Le sue vacanze a Napoli hanno dimostrato a Can Yaman il successo che il suo personaggio, Ferit Aslan, ha riscosso presso il pubblico italiano che tra l’altro ha apprezzato anche la sua interpretazione di Can Divit nella soap opera turca Erkenci Kuş, serie che Mediaset non ha ancora confermato per la prossima estate ma che sicuramente arriverà anche qui da noi visto il riscontro positivo dei prodotti turchi. Proprio poche ore fa Can ha pubblicato il video di un servizio sulla sua vacanza a Napoli e lo ha commentato con parole dense di stupore.

Can Yaman, le parole per i fan e gli applausi di Ferzan Özpetek

“Come mai – ha scritto Yaman – tutti amano Can? Grazie mille Napoli”. Se Can è rimasto stupito dell’affetto dei fan italiani noi non possiamo che esserlo invece per il commento pubblicato da un notissimo regista alle parole dell’attore: stiamo parlando di Ferzan Özpetek che ha reagito al video postando una serie di emoticon che applaudivano. Solo un semplice apprezzamento o qualcosa di più? Che l’attore sia entrato nelle grazie del regista per via del sogno, dichiarato a tutti, di lavorare con lui? Troppo presto per fare ipotesi in grande ma insomma non escluderemmo future e importanti collaborazioni.

Le prossime soap opera di Can Yaman: dove rivedremo l’attore

Nell’attesa di scoprirne di più sappiate che comunque Can Yaman dovrebbe essere ospitato sia a Verissimo da Silvia Toffanin sia a C’è Posta per Te, come Maria De Filippi ha già fatto in passato con i fenomeni estivi. Poi ci sarà senz’altro la già citata Erkenci Kuş, e da lì numerose altre serie che faranno di Can un attore ancor più amato. Anche perché lo merita senz’altro, vista la sua umiltà.