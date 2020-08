Can Yaman, furia social su servizio vita privata: Alessi interviene (Video)

Can Yaman è al centro di una polemica che ha coinvolto anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, come sapete fonte da sempre affidabile di news di cronaca rosa. Si tratta di un equivoco che al momento pare non aver incrinato i rapporti fra l’attore turco e il giornalista ma che ha comunque spinto Alessi a intervenire, visto che i follower di Yaman sui social hanno persino messo in discussione la sua professionalità come giornalista. Cos’è successo per l’esattezza? Novella2000.it ha pubblicato un articolo riprendendo un servizio di Daydreamer, magazine dedicato alla serie televisiva uscito il 6 agosto; il servizio in questione è una raccolta di indiscrezioni sulla vita privata di Can basata su alcune presunte interviste rilasciate dall’attore. Nell’articolo incriminato non si legge che Can ha rilasciato quelle dichiarazioni a Novella, anzi si specifica la fonte senza far intendere altro; la polemica però è scoppiata ugualmente.

Can Yaman, è scontro con Novella 2000: interviene il direttore Roberto Alessi

La pagina Twitter di Novella 2000 ha poi diffuso il post, e siamo sicuri che la redazione non si aspettava che lo stesso Can sarebbe intervenuto per smentire quanto scritto: “Non è vero – queste le parole dell’attore di Ferit Aslan e Can Divit, l’uno personaggio di Bitter Sweet l’altro di Daydreamer – che ho fatto un’intervista del genere… Ma per favore…”. L’account è quello ufficiale di Yaman, e Novella ha risposto sia su Twitter, dove ha sottolineato quanto abbiamo scritto in apertura, sia su Instagram, dove lo stesso Roberto Alessi ha pubblicato un video in cui in maniera piuttosto diplomatica spiega quanto accaduto, senz’altro infastidito – lo supponiamo almeno – da quanto scritto sul suo conto e da una smentita, quella di Can, che rischiava di gettare discredito sul giornale.

Roberto Alessi spiega cos’è successo con Can Yaman: il racconto del fraintendimento

“Can Yaman – queste alcune delle parole di Alessi – avrebbe smentito una intervista rilasciata su Novella 2000: questa è una fake news perché su Novella2000.it non è mai stata pubblicata nessuna intervista. Sono state riprese invece delle dichiarazioni che lui ha rilasciato in diversi giornali e che sono state raccolte in un servizio di Daydreamer […] Can ha detto di non aver mai rilasciato quelle dichiarazioni ma questa non è una cosa che riguarda noi […] C’è stato qualche equivoco tra i suoi fan, alcuni han detto che sono un falso giornalista; chiedo a questi signori di informarsi leggendo un po’ meglio”. Inutile dirvi che si tratta di attacchi pesanti, visto che Alessi dirige persino una rivista e i fan, forse presi dalla voglia di difendere il loro beniamino, hanno senz’altro esagerato con certe esternazioni.

Il successo di Can Yaman in Italia e all’estero e le ultime news sull’attore

Siamo sicuri comunque che le parole di Alessi siano bastate per chiarire la vicenda. Anche perché Can sta avendo non poco successo in Italia e sarebbe tutt’altro che positivo scagliarsi contro una stampa che, anche per via della sua personalità, lo incensa e lo elogia per i successi ottenuti (non solo qui ma anche all’estero). Ricordiamo che sia Bitter Sweet sia Daydreamer sono due serie Tv di largo seguito e hanno assicurato degli ottimi ascolti a Mediaset durante l’estate; a fronte di questi successi, e anche delle tante indiscrezioni sulle eventuali partecipazioni televisive di Can Yaman nella prossima stagione, dubitiamo che il Biscione non decida di acquistare pure Bay Yanlış, dove recita nuovamente con Özge Gürel. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.