Can Yaman pazzo di gioia, l’attore parla ai fan in video: il traguardo

Bitter Sweet, il successo di Can Yaman con Ferit Aslan

Can Yaman è sicuramente il personaggio-rivelazione di questa stagione televisiva perché nessuno si aspettava che con Ferit Aslan, personaggio primcipale che interpreta a Bitter Sweet, avrebbe avuto così tanto successo. E invece l’attore si è visto assalire dai fan napoletani, al punto che pare siano dovute intervenire anche le Forze dell’Ordine, ha visto schizzare in altissimo i suoi follower e soprattutto ha vinto anche un concorso, Tv’s Top Leading Man, battendo persino Jensen Ackles di Supernatural. Oggi Can Yaman ha voluto pubblicare proprio un video di ringraziamento per tutti i suoi sostenitori in cui mostra stupore e soddisfazione per così tanto affetto.

Can Yaman ringrazia i fan per la vittoria a Tv’s Top Leading Man

“Ciao a tutti – queste le sue parole – pare che abbia vinto Tv’s Top Leading Man 2019 […] Ho preso il 90% dei voti alla fine, che è assolutamente fantastico, perciò ringrazio tutti i miei fan. Mi hanno supportato sempre, non mi hanno mai deluso”. L’attore ha poi continuato dicendosi soddisfatto di aver rappresentato la Turchia in uno show di questo tipo e ha ringraziato nuovamente tutti con aria visibilmente felice per quello che gli sta succedendo. Dal video traspare molta umiltà, ed è questo che ci piace di Can che tra l’altro anche a Napoli non ha mai rifiutato un autografo e si è mostrato sempre disponibile con tutti. Molto di più di certi attori che, una volta raggiunto il successo, dimenticano il motivo per cui sono arrivati in cima, e quel motivo ovviamente non si chiama solo talento.

Dove rivedremo Can Yaman in televisione

Per chi non lo sapesse, Can tornerà in televisione molto presto. Non ne abbiamo ancora la certezza ma pare che lo rivedremo a Verissimo e a C’è posta per te, e ancor più sicuramente la prossima estate a Erkenci Kuş, altra soap opera turca di successo in cui interpreta l’amatissimo Can Divit. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!