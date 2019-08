Can Yaman, nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa

Bitter Sweet, il successo di Can Yaman con Ferit Aslan e Can Divit

Il successo di Can Yaman con i personaggi di Ferit Aslan in Bitter Sweet e Can Divit in Erkenci Kuş è ormai indiscutibile: l’attore turco ha raggiunto un numero smisurato di follower su Instagram e la folla lo assalito a Napoli quando si è scoperto dove avrebbe soggiornato. Ciò che più ci ha colpito della sua permanenza in Italia è la sua assoluta umiltà che non era affatto scontata, se pensate ai tanti personaggi famosi che, una volta raggiunto il successo, diventano inavvicinabili. Can invece ha dato una lezione a molti, ed è anche per questo che gli auguriamo il meglio. Anche perché mai come in questo caso è vero il detto che “il meglio deve ancora venire”.

Can Yaman, la vittoria al TV’s Top Leading Man

Nel frattempo tuttavia Yaman può prendersi già qualche piccola soddisfazione, e l’ultima è arrivata proprio in serata quando è stata annunciata la sua vittoria al TV’s Top Leading Man 2019, concorso che lo ha visto sfidarsi in finale con l’amatissimo Jensen Ackles di Supernatural che però è stato sconfitto con una percentuale altissima: Can ha vinto con il 90% dei voti, e questo, sebbene il concorso non sia di quelli importantissimi, dà un’ulteriore conferma sul riscontro positivo che l’attore sta avendo presso il pubblico. Su Instagram Can ha ringraziato tutti condividendo alcune storie in cui si parlava di questo traguardo, a testimonianza del fatto che teneva ad arrivare primo.

Le ultime news su Can Yaman: tutti i pettegolezzi sull’attore turco

Si stanno diffondendo intanto parecchie voci sulla partecipazione dell’attore ad alcuni programmi Mediaset; è quasi certo in realtà che Can sia stato intervistato in albergo a Napoli e diamo per scontato che sarà a C’è Posta per Te e a Verissimo dopo il successo incontestabile di Bitter Sweet; alcuni però parlano anche di una sua presunta partecipazione ad Amici Vip, ipotesi che ci sembra del tutto improbabile, se non impossibile, visto l’intento del programma e considerando il fatto che Can avrà impegni molto più importanti di una competizione tra vecchie glorie. Vi terremo aggiornati.