Can Yaman, nuovo traguardo vicinissimo: Ferit Aslan da record

Ferit Aslan da record, Bitter Sweet strega i telespettatori

Ferit Aslan è senz’altro uno dei personaggi delle soap opera più amati del momento, un po’ come lo fu Gonzalo del Segreto agli inizi e soprattutto come lo è stato Ayaz nelle due stagioni dell’indimenticabile Cherry Season; è tutto merito del suo interprete, chiaramente, visto che Can Yaman è riuscito a rendere dolce e tenero anche il tenebroso Ferit. Sorriso accattivante, fisico prestante e interpretazione inconfondibile fanno di Yaman un attore amatissimo dai telespettatori di Bitter Sweet che sicuramente saranno ancor più felici quando lo vedranno nell’altra soap opera turca a cui ha preso parte, Erkenci Kuş, e che probabilmente arriverà anche qui da noi la prossima estate.

Can Yaman vicino ai 5 milioni di follower su Instagram

Tra non molto inoltre Can potrà festeggiare un ulteriore traguardo che lo renderà felicissimo: dando un’occhiata al suo profilo Instagram abbiamo notato infatti che è vicinissimo ai 5 milioni di follower. Tutto merito, non c’è dubbio, della sua interpretazione non solo di Ferit Aslan ma anche di Can Divit, protagonista della già citata Erkenci Kuş in cui s’innamora di quella che si dice sia la sua attuale fidanzata (sì, avete letto bene: Can Yaman non è fidanzato con Özge Gürel).

Il successo di Can Yaman tra Ferit Aslan e Can Divit

Bitter Sweet è vicino alla fine in quanto mancano poche puntate e ad agosto ci saranno i tanto chiacchierati doppi appuntamenti; questo però non significa che non vedremo più Ferit Aslan su Canale 5, visto che senz’altro se ne parlerà a Verissimo, dove gli attori della soap opera turca saranno senz’altro invitati. E che dire di Divit? Dovrete imparare a conoscerlo: il personaggio è molto diverso da quello di Ferit, soprattutto fisicamente, ma siamo sicuri che vi colpirà non appena ne scoprirete la storia. Certo, per allora Can Yaman avrà superato abbondantemente anche i 6 milioni di follower.