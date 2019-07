Can Yaman manda in tilt Instagram, l’attore di Ferit cambiato ma amato comunque

Can Yaman attore amatissimo dopo Bitter Sweet: quale futuro per l’attore di Ferit Aslan?

Can Yaman è senz’altro uno dei personaggi del momento, se non il personaggio del momento visto che Bitter Sweet sta avendo molto successo e sta tenendo incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. C’era da aspettarselo, dato il riscontro avuto dalle due stagioni di Cherry Season e dalle emozioni scatenate da Ayaz e Oyku, ma non troppo, diciamocelo, trattandosi di un prodotto piuttosto simile alla a quest’ultima soap opera. Le cose stanno andando non bene, di più, e non è da escludere che rivedremo l’attore di Ferit Aslan in un’altra serie tv che in Turchia sta avendo altrettanto successo: parliamo di Erkenci Kuş, in cui il bellissimo Can s’innamora dell’altrettanto avvenente Demet Özdemir, con cui si pensa stia insieme – ma si tratta solo di voci di corridoio finora -.

Le foto di Can Yaman su Instagram

Le vacanze arrivano anche per lui, e oggi infatti Can, che sul suo profilo Instagram pubblica soprattutto foto delle soap opera a cui ha preso parte, ha voluto postare uno scatto artistico al mare: l’attore è ripreso in lontananza ma potete ben notare il suo aspetto fisico invidiabile, tra l’altro molto diverso da quello di Ferit Aslan che pur essendo molto muscoloso non ha mai mostrato una tale massa muscolare; a quanto pare l’attore ha dovuto raggiungere un tale livello di possenza per interpretare i panni di Can Divit nella già citata Erkenci Kuş. E se vi state chiedendo chi può godere di cotanta bellezza sappiate che finora le voci sulla fidanzata di Can Yaman non sono mai state confermate e lui stesso si è mostrato sempre molto restio a parlare della sua vita privata.

Il bellissimo Can Yaman ha stregato il Web

Al momento potete gustarvi Can nei panni di Ferit, e molto probabilmente in futuro in quelli di Can Divit (dipenderà da Mediaset…); aggiungete alle puntate di Bitter Sweet i filmati e le foto come questa che Yaman pubblica non raramente sul proprio profilo per rendere meravigliose le vostre giornate con cotanto ben di Dio. Buona visione!