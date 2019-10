Can Yaman in Italia, polizia presente: “Le sorprese non sono finite”, nuovi progetti

News Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet è tornato in Italia

Can Yaman è tornato in Italia nella giornata di oggi, e per noi non è stata una sorpresa visto che sull’attore di Ferit Aslan di Bitter Sweet e Can Divit di Erkenci Kuş erano già emerse voci di corridoio che lo volevano qui da noi, precisamente a Roma, dall’11 al 15 ottobre. L’arrivo di Can in Italia è stato acclamato dalla folla che si è presentato in aeroporto in massa costringendo la polizia a intervenire per motivi di ordine pubblico; a dirlo è stato proprio l’attore: “Sono arrivato – queste le sue parole su Instagram, dove ha pubblicato anche un video – nella città eterna. Grazie per il vostro calore e l’affetto che ricambio. Vi amo. Sono dovuto andare di corsa con la polizia per questioni d’ordine pubblico, vi avrei abbracciato una ad una”.

Can Yaman torna in Italia, l’annuncio dell’attore e la promessa

Il messaggio di Can Yaman non finisce così: mentre sentirete le urla della folla e vedrete che nonostante tutto l’attore ha voluto farsi delle foto con le fan accorse per salutarlo, potrete anche leggere che l’amatissimo Ferit Aslan ha in serbo per il pubblico una marea di sorprese: “Ma le sorprese – si legge sul profilo Instagram dell’attore – non sono finite”. Anche se Can potrebbe essersi riferito a qualsiasi cosa – magari a dei progetti non ancora svelati e di cui non siamo a conoscenza – il pensiero va subito alle possibili ospitate che potrebbero vederlo protagonista.

C’è posta per te e Verissimo: le possibili ospitate di Can Yaman in Italia

Sappiamo infatti che Can ha rilasciato delle interviste quando era in hotel a Napoli e che molto probabilmente la sua partecipazione a Verissimo e a C’è posta per te non era una bufala messa in rete solo per fare click. In effetti anche noi lo abbiamo subito messo in conto perché sia Maria De Filippi sia Silvia Toffanin ai tempi di Cherry Season non esitarono un istante a ospitare Serkan Çayoğlu e Özge Gürel; vedremo a questo punto se le nostre intuizioni si riveleranno esatte oppure no.