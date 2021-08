Can Yaman e Francesca Chillemi nuova coppia Mediaset: slitta Sandokan

Can Yaman si prepara per una nuova avventura televisiva. Prossimamente su Canale 5 andrà in onda Viola Come il Mare. L’attore turco “dimenticherà” Diletta Leotta con Francesca Chillemi, ma solo per la nuova serie. L’attrice di Che Dio Ci Aiuti, infatti, sarà la protagonista femminile. Ad annunciare questo progetto è stato lo scorso maggio l’amministratore delegato di Lux Vide luca Bernabei che aveva fatto sapere di lavorare a Viola Come il Mare, tratto dal libro ‘Conosci l’Estate?’, per Mediaset. Le riprese si svolgeranno tra Roma e Palermo a partire da fine settembre prossimo. La produzione sarà un light crime ed alternerà i toni comedy ad alcune crime stories.

L’attore turco è diventato nel nostro Paese un fenomeno di costume con milioni di fan sfegatate e quasi nove milioni di follower su Instagram. E così anche Mr Wrong, l’ultima produzione turca dopo i buoni ascolti nel daytime, è passato in prima serata non raggiungendo i risultati ottenuti al pomeriggio. Il successo di queste soap romantiche, passa per i social con migliaia di pagine dedicate e milioni di post che commentano ogni scena ed è attestato dai dati d’ascolto.

In pochi anni Can Yaman ha raggiunto un enorme successo internazionale con Bitter Sweet e DayDreamer, top negli ascolti della rete ammiraglia del Biscione, conquistando il cuore di milioni di fan e diventando il Re della soap opera turca.

Can Yaman e Luca Argentero, Sandokan rinviato al 2022: la decisione

Per calarsi nei panni di Sandokan, Can Yaman dovrà aspettare il 2022. Dopo un rinvio iniziale, l’inizio delle riprese della storica saga è fissato per il prossimo anno. Tra i protagonisti ci sarà anche Luca Argentero. Il medico di Doc-Nelle tue Mani sarà tra i protagonisti, nonostante in questi giorni i rumors hanno parlato di maretta tra i due.

Il settimanale Nuovo ha rivelato, di recente, che le cose tra gli attori non vadano molto d’accordo, svelando un episodio avvenuto a Gallipoli. Ritrovandosi per caso all’intero dello stesso locale, qualche settimana fa, si sarebbero completamente ignorati.

Can Yaman reciterà nei panni del pirata della Malesia creato da Emilio Salgari e diventato iconico grazie a Kabir Bedi, mentre Luca Argentero in quelli del sodale Yanez, portoghese pasticcione con la battuta pronta.