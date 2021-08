Ascolti tv ieri 6 agosto, Il Circolo degli Anelli fa boom: Canale 5 sprofonda

Canale 5 continua a trasmettere le avventure di Ines de Suarez, una condottiera dimenticata dalla storia. Come riportano gli ascolti tv di ieri venerdì 6 agosto 2021, la seconda puntata di Ines dell’Anima Mia è crollata a 1.223.000 spettatori, 8.4% di share. Sette giorni fa il debutto della storia della giovane e audace donna dell’Estremadura, che nel 500 è andata alla conquista del Cile, ha fatto il ha raccolto soltanto il 10,7% di share e 1.597.000 spettatori. La prima puntata si era scontrata con l’ultima emissione di Top Dieci di Carlo Conti.

Ieri sera, invece, su Rai1 è stata riproposta in replica Canzone Segreta. Il programma di Serena Rossi è stato seguito da 1.218.000 telespettatori, 9.3% di share. Questo primo appuntamento era andato in onda il 12 marzo scorso catturando l’attenzione di 4.168.000 spettatori, 14.34%, share che puntata dopo puntata è calato fino a raggiungere il 15.70% nell’ultima puntata e il 13.50% nello speciale Stasera Canzoni Segrete.

Rai2 esulta per gli ascolti de Il Circolo degli Anelli che ha fatto il boom. Il talk, che ogni sera in prime time rivive quanto successo in giornata alle Olimpiadi e presenta quanto succederà il giorno dopo, si sta rivelando davvero un successo e un appuntamento gradito al pubblico. La terzultima puntata del programma guidato da Alessandra De Stefano, che vede la partecipazione degli ex campioni olimpici Juri Chechi e Sara Simeoni come opinionisti fissi, è volato al 14.5% di share ottenendo 1.936.000 spettatori.

Partito in sordina, complice la difficoltà di costruire una prima puntata sulla cerimonia inaugurale e su quello che sarebbe potuto avvenire nei giorni seguenti, si è scoperto essere l’arma vincente del secondo canale della Tv di Stato. L’esordio de Il Circolo degli Anelli è stato di 607.000 spettatori pari al 3.97% di share.

Ascolti tv ieri 6 agosto 2021: staffetta d’oro alle Olimpiadi oltre il 40%

Come riportano gli ascolti tv di ieri, la staffetta 4×100 maschile ha catalizzato l’attenzione del pubblico da casa con un risultato inatteso. La medaglia d’oro di Patta, Jacobs, Desalu e Tartu a Tokyo 2020 ha ottenuto un vero record: oltre 4,2 milioni di telespettatori per uno share dell’oltre il 40% nel pomeriggio del secondo canale della Tv di Stato.